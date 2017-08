2017-08-09 00:05:02.0

Pipinsried im Pokal in Geretsried

Fußball: FCP Favorit beim Landesligisten

Am heutigen Mittwoch steigt auch Regionalliga-Aufsteiger FC Pipinsried in den Verbandspokal ein. In der ersten Hauptrunde bekommt es das Team von Trainer Fabian Hürzeler mit dem Landesligisten TuS Geretsried zu tun. Die belegen in der Südost-Staffel Platz sechs.

Der FCP hat zwar bislang in der Regionalliga erst einen Punkt eingefahren, doch das könnte sich bis zum Anpfiff um 18.30 Uhr bereits geändert haben. Denn gestern Abend tagte das Sportgericht bezüglich der Wertung des Heimspiels des FCP gegen Greuther Fürth II (Sitzung bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Vor rund einer Woche führte der Aufsteiger bis zur 85. Spielminute mit 2:1, ehe es eine wetterbedingte Unterbrechung gab. Nach der Pause kamen Schiedsrichtergespann und Pipinsrieder Spieler zurück aufs Feld, doch die Franken blieben in der Kabine. Das machte eine Fortsetzung aufgrund der Dunkelheit unmöglich. Der FCP rechnet fest mit den drei Zählern am grünen Tisch (wir berichteten). (sry-)