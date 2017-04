2017-04-07 00:05:26.0

Pipinsried mit Kantersieg

Fußball: Rain kassiert späten Ausgleich

Die Gemütslage bei den Bayernligisten Pipinsried und Rain ist unterschiedlich.

– Pipinsried 0:5

Beim abstiegsbedrohten TSV Landsberg fuhr der FCP einen ungefährdeten Sieg ein. Nach einem Querpass schob Josip Juricev ins leere Tor ein (36.). Einen langen Ball verarbeitete Arbnor Segashi zum 2:0 (42.). „Da war das Spiel eigentlich schon gelaufen“, so Spielertrainer Fabian Hürzeler. Ein abgefälschter Schuss von Ünal Tosun brachte nach der Pause das 0:3 (60.) und Dennis Liebsch schloss einen Konter zum 0:4 ab (76.). Nach einem Foul an Emre Arik setzte Tosun per Foulelfmeter den Schlusspunkt (85.). (fupa)

– TSV Rain 2:2

In allerletzter Sekunde kassierte der TSV Rain den Ausgleichstreffer durch Christian Schedlbauer. „Bitter. Aber wenn man den Ball nicht raus aus dem Sportgelände auf die andere Straßenseite schießt, dann muss man damit leben“, grantelte TSV-Coach Tobias Luderschmid. Rain brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Beim 0:1 legte Marko Cosic ab auf Marco Friedl, der verwandelte (52.). Hankofen glich durch Daniel Hofer aus. Acht Minuten vor Schluss erzielte Cosic die erneute Führung, die aber nicht zum Sieg reichte. (fupa)