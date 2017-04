2017-04-13 00:02:09.0

Pipinsried nimmt Revanche

Fußball-Bayernliga:Nach Sieg gegenHeimstetten Dritter

Bayernligist FC Pipinsried hat sich für die 0:5-Pleite aus dem Hinspiel beim SV Heimstetten revanchiert und rückt auf Platz drei vor. Durch zwei traumhafte Tore von Rückkehrer Emre Arik feierte das Team von Spielertrainer Fabian Hürzeler einen knappen 2:1-Sieg im Nachholspiel in letzter Minute.

Dabei begann die Partie zwischen den beiden Aufstiegsanwärtern denkbar schlecht für den FCP. Schon nach fünf Minuten nutzte Heimstettens Sebastian Nappo einen Fehler im Spielaufbau der. Gastgeber und schoss zur Führung ein. Pipinsried war in der Anfangsphase nicht wirklich im Spiel, wachte nach dem Rückstand aber langsam auf. Emre Arik glich nach 13 Minuten nach einem schönen Sololauf aus. Jetzt war der FCP endgültig am Drücker. Vor der Pause vergaben Ünal Tosun und Emre Arik zwei dicke Gelegenheiten und so ging es mit 1:1 in die Kabinen. Es entwickelte sich nun ein hitziges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Hausherren hatten aber die bessere Spielanlage und erspielten sich die besseren Möglichkeiten. Ein Treffer fiel allerdings nicht. Als es in die Nachspielzeit ging und sich viele Zuschauer schon mit dem Unentschieden abgefunden hatten, schlug Emre Arik erneut zu. Sein strammer Schuss aus 15 Metern fand in der 93. Minute den Weg ins Tor. FCP-Spielertrainer Fabian Hürzeler bekam dann noch die Gelb-Rote Karte (94.) wegen Meckern.