2017-08-21 00:04:20.0

Pipinsried schafft die Sensation

Fußball-Regionalliga:Coach sichert Sieg bei Bayern München II

Sensationsdreier für den FC Pipinsried im „Grünwalder“. Die Bayern-Amateure waren das druckvollere Team. Aber nachdem erste Möglichkeiten liegen gelassen worden waren, war plötzlich Ünal Tosun am gegnerischen Strafraum am Ball, legte ab auf Spielertrainer Fabian Hürzeler, und der zog antrittsschnell an zwei Gegenspielern vorbei und schob das Leder zur Führung ein.

In der 56. Minute wäre den Gästen um ein Haar die Vorentscheidung gelungen. Ein schneller Konter landete bei Arbnor Segashi, der vorm Münchner Keeper einen Tick zu hoch ansetzte. Nun drängten die Hausherren aufs 1:1, der Aufsteiger konnte sich aber immer wieder befreien und Entlastungsangriffe setzen. Als Hürzeler nach wiederholtem Foulspiel in Minute 69 vom Feld musste, witterte der FCB seine Ausgleichschance. Doch der FCP hielt hinten dicht und feiert den zweiten Dreier in Folge. (fupa)

Pipinsried Reichlmayr, Burkhard (71. Grahammer), Achatz, Liebsch, Segashi, Grassow, Hürzeler, Arik, Berger (74. Herzig), Tosun, Lushi (60. Müller)

Tor 0:1 Hürzeler (21.)

Gelb-Rot Hürzeler (69./FC Pipinsried) Zuschauer 782