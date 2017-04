2017-04-14 17:00:36.0

Fußball-Bayernliga Pipinsried verteidigt Rang drei knapp

FCP feiert in Regensburg. Rain lässt Bogen keine Chance.

Die Bayernligisten FC Pipinsried und TSV Rain waren am Osterwochenende siegreich. Während die Rainer einen ungefährdeten Erfolg einfuhren, musste der FCP lange kämpfen.

Regensburg II – Pipinsried 0:1

ANZEIGE

Der FC Pipinsried zeigte spielerisch eine starke Leistung bei der Drittligareserve. Dennoch waren die Gastgeber sehr bemüht, hatten durch Andreas Jünger auch eine gute Chance in Führung zu gehen. Hinzu kam, dass die spielerisch abgeklärten Gäste kurz vor der Pause in Führung gingen. Die Situation war eigentlich schon geklärt, aber dann spielte der Jahn den Ball am eigenen Strafraum dem Pipinsrieder Spielertrainer Fabian Hürzeler in die Füße. Der zeigte sich zweikampfstark, blieb am Ball und chippte diesen über die Abwehr zu Atdhedon Lushi, der diese klare Chance zur Führung nutzte (45.). Kurz vor Schluss hatte Pipinsried bei einem Lattenknaller von Sebastian Semmler Glück. Der FCP verteidigt damit Rang drei.

TSVRain – TSV Bogen 4:1

Einen ungefährdeten Heimsieg fuhr der TSV Rain gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Niederbayern ein. In Halbzeit eins hatten die Gäste eine gute Möglichkeit durch Tobias Richter, der sich aber den Ball etwas zu weit vorgelegt hatte. Rain war abgeklärter und zielstrebiger in den Aktionen. Kurz vor der Pause wurde Marco Friedl im Strafraum angespielt und der ließ Keeper Max Putz keine Chance – 1:0 (44.). Johannes Müller schob fünf Minuten nach dem Seitenwechsel aus zehn Metern zum 2:0 ein. Marko Cosic, ebenfalls frei vor Putz, stellte auf 3:0 und sorgte damit schon für die frühe Entscheidung (58.). Auch wenn Stefan Meyer nach einem Pass durch die Schnittstelle auf 3:1 verkürzen konnte (63.), war es erneut Friedl, der aus der Drehung zum alles entscheidenden 4:1 traf (86.). Zuvor hatten die Gastgeber einige klare Gelegenheiten ausgelassen. (fupa)