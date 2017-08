2017-08-12 00:05:50.0

Pipinsried visiert ersten Dreier an

Fußball-Regionalliga:Am Samstag gegenFC Augsburg II

Derby in Pipinsried: Der Neuling aus dem Dachauer Hinterland wartet weiterhin auf den ersten Sieg, will diesen unbedingt gegen die zweite Mannschaft des FC Augsburg einfahren. Der Gegner hat nach dem überraschenden Rücktritt von Christian Wörns mit Alexander Frankenberger einen neuen Cheftrainer. Für FCP-Coach Fabian Hürzeler kein Vorteil: „Wir treffen wieder auf eine sehr spielstarke Mannschaft. Nach einem Trainerwechsel ist die Mannschaft und jeder einzelne Spieler immer topmotiviert.“ Doch der Spielertrainer will unbedingt gewinnen: „Es wird nicht einfach für uns, aber wir müssen uns für den Aufwand, den wir betreiben, belohnen. Wir wollen unbedingt gewinnen.“ Für die U23 des Bundesligisten ist es das vierte von fünf Auswärtsspielen in Folge. Frankenberger hat sich genau mit dem Gegner beschäftigt: „Pipinsried verfügt über eine technisch starke Mannschaft, die in der Lage ist, gut Fußball zu spielen. Wir müssen da entsprechende Lösungen finden.“ (fupa)