2016-12-11 18:30:00.0

Fußball Pipinsrieder Spiele sind bald live im Internet zu sehen

Fußballverband startet nach der Winterpause Pilotprojekt in der Bayernliga. Was sich FCP-Präsident Höß, der Trainer und der Sportliche Leiter davon erwarten.

München/Altomünster-Pipinsried Dank teils sehr guter Leistungen überwintert der FC Pipinsried auf Platz drei der Fußball-Bayernliga Süd. Wer sich schon immer mal live ein Spiel des legendären Dorfclubs anschauen wollte, aber bisher die Fahrt ins Dachauer Hinterland scheute, kann dies jetzt bald bequem von zu Hause aus tun.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) startet nach der Winterpause eine Pilotphase, bei der Spiele der Fußball-Bayernliga live im Internet zu sehen sind. Wie es in einer Mitteilung des BFV heißt, installiert das ausführende Unternehmen, Sport-Total.tv, demnächst bei interessierten Vereinen kostenfrei eine neue 180-Grad-Kameratechnologie. Bei der Übertragung könnten die Internet-Zuschauer dann selbst Regie führen, sich dabei im 180-Grad-Bild auf dem Platz bewegen und über die Zoom-Funktion einzelne Bereiche des Spielfeldes oder bestimmte Spieler genauer unter die Lupe nehmen. Highlight-Szenen lassen sich laut BFV in sozialen Netzwerken teilen.

Wie der Vorsitzende des FC Pipinsried, Conny Höß, auf Nachfrage erklärt, werde sich sein Verein an dem Pilotprojekt beteiligen. „Ich sehe das als Werbung für uns“, so Höß. Weniger Zuschauer vor Ort befürchtet er durch das Angebot nicht – im Gegenteil. „Vielleicht kommt der ein oder andere ja dann mal wirklich bei uns auf dem Sportplatz vorbei“, hofft Höß. Die Zahl der weiblichen Fans beim FCP ist laut Höß in letzter Zeit bereits gestiegen. Der Vorsitzende vermutet, dass viele durch die große Fußballpräsenz im Fernsehen neugierig auf Spiele vor Ort gemacht werden. Zum Heimspiel im September gegen Regionalliga-Absteiger TSV Rain kamen fast 500 Besucher.

Auch der Sportliche Leiter des FCP, Roman Plesche, hält die TV-Bilder für eine „tolle Sache“ – auch für die Nach- und Vorbereitung von Spielen. Anhand der Bilder könne der nächste Gegner auch im Internet beobachtet werden. Zudem könnten Spiele im Nachhinein angeschaut werden, wenn sich dort beispielsweise Spektakuläres getan habe. Der Pipinsrieder Spielertrainer Fabian Hürzeler kann sich sogar vorstellen, dass strittige Schiedsrichterentscheidungen durch die Bilder überprüft werden, um ungerechte Bestrafungen zu verhindern.

Der Bayerische Fußball-Verband und die Sport-Total.tv GmbH, eine Tochter der _wige Media AG, übertragen die Spiele zunächst bis Saisonende im Internet. Eine Vereinbarung über die Pilotphase unterzeichneten jetzt BFV-Präsident Rainer Koch und Sport-Total.tv-Geschäftsführer Peter Lauterbach. Der Livestream werde in der Pilotphase über die „_wige-App“ und im Web-TV auf „sporttotal.tv“ abrufbar sein. Mit der Aktion soll die Wahrnehmung des Amateurfußballs gesteigert werden. „Nach der Pilotphase entscheiden wir, ob und in welchem Umfang das innovative System zukünftig in weiteren bayerischen Ligen und Spielklassen zum Einsatz kommen wird“, betont Koch. In einem ersten Test war Ende November die Bayernliga-Partie Heimstetten gegen Unterföhring (0:2) live übertragen worden. Bis auf kleinere Probleme waren die Organisatoren zufrieden. (AN, ull)