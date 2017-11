2017-11-27 13:10:00.0

Fußball-Regionalliga Pipinsrieds Serie reißt gegen Eichstätt

Trotz Führung unterliegt der FCP mit 1:3 gegen Mitaufsteiger.

Der Lauf des FC Pipinsried wurde gestoppt. Gegen Mitaufsteiger Eichstätt verpassten die Kicker aus dem Dachauer Hinterland den erhofften fünften Sieg in Serie.

Der Führungstreffer gelang den Hausherren bereits in Minute drei. Aus kurzer Distanz schob Manuel Müller den Ball ins Tor - unter gütiger Mithilfe der Gäste. Und nach einer halben Stunde hätte Markus Achatz fürs 2:0 sorgen können. Ebenfalls aus kurzer Torentfernung visierte der Abwehrmann die Querlatte an (28.). Von den Gästen war im - ersten Durchgang kaum etwas zu sehen.

Dann brach Halbzeit Nummer zwei an und Eichstätt kam zum Ausgleich. Weiter Flankenball von rechts, im Zentrum köpfte Fabian Eberle unhaltbar für FCP-Keeper Thomas Reichlmayr ein (53.). Der VfB steigerte sich, Eberle scheiterte nur wenige Augenblicke nach dem Ausgleich aus kurzer Distanz an Reichlmayr. Dann patzte der FCP-Schlussmann. Beim Distanzschuss von Jonas Fries flutschte ihm die Kugel durch die Finger. In der Schlussviertelstunde fing sich die Elf von Fabian Hürzeler noch das 1:3 ein. Nach einem langen Ball gegen aufgerückte Hausherren vollendete Florian Grau (81.). Hürzeler trauerte der Großchance hinterher: „Wir waren im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft. Wir machen das 2:0 nicht und verlieren mit dem 1:1 die Ordnung. Im Großen und Ganzen wäre ein Unentschieden verdient gewesen.“ (fupa)

FC Pipinsried Reichlmayr, Schuster, Burkhard, Grahammer, Segashi (70. Tosun), Grassow, Achatz, Hürzeler (58. Liebsch), Berger, Lushi (64. Herzig), Müller.

Tore 1:0 Müller (3.), 1:1 Eberle (53.), 1:2 Fries (69.), 1:3 Grau (81.) Schiedsrichter Lothar Ostheimer (Sulzberg) Zuschauer 380.