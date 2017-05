2017-05-27 02:38:00.0

Motorsport Pirmin Weixler bremst sich selbst aus

Rennfahrer aus Inchenhofen bleibt auf Red-Bull-Ring in Österreich ohne Punkte.

Ein unglückliches Rennwochenende erwischte der Inchenhofener Pirmin Weixler im österreichischen Spielberg. Auf dem Red-Bull-Ring, der bekannten Formel-1-Strecke, musste der 27-Jährige zuschauen, wie die Konkurrenz den Sieg unter sich aus machte. Damit verlor Weixler wichtige Punkte im Chevrolet Cruze Eurocup.

Dabei begann alles so gut für Weixler. Im Qualifying schob er sich mit seiner letzten gewerteten Runde mit 0,030 Sekunden Vorsprung noch auf die Poleposition und durfte somit von Platz eins ins erste Rennen gehen. Weixler konnte seine Spitzenposition zwar in eine Führung ummünzen, doch sein Konkurrent Marius Erasme setzte den Inchenhofener stark unter Druck. Während dieses Zweikampfs übersah Weixler dann eine für ihn angezeigte Durchfahrtstrafe an der Boxenmauer. Weixler hätte für einen Fehler beim Start eine Strafe bekommen, danach aber weiterfahren dürfen. Da der 27-Jährige aber die Hinweise übersah, wurde er disqualifiziert.

Doch nicht genug: Auch beim zweiten Rennen war er dann zum Zuschauen verdammt und büßte somit wichtige Punkte in der Gesamtwertung ein. Die nächsten Wertungsläufe fünf und sechs finden vom 15. bis 18. Juni am Autodrom Most (Schweiz) statt. (wxl)