2017-11-02 17:01:00.0

Motorsport Pirmin Weixler steigt nochmals aufs Treppchen

Inchenhofener Rennfahrer wird in der Tourenwagen-Gesamtwertung Dritter.

Eigentlich wollte sich Rennfahrer Pirmin Weixler seine Trophäe für den Sieg in der Gesamtwertung des Chevrolet Cruze Eurocup sichern. Doch bei der Preisverleihung am Slovakiaring in Bratislava gab es noch eine Überraschung für den Inchenhofener.

Denn über alle Tourenwagenklassen gesehen, war der 27-Jährige drittbester Pilot und erhielt eine zusätzliche Auszeichnung für seine Leistungen. Weixler setzte in dieser Rennsaison seine Erfolgsserie fort. Im vergangenen Jahr gewann er den Titel im Renault Twingo Cup. Im Winter wechselte er dann die Rennserie. Den aktuellen Erfolg hatte er nicht erwartet. „Schon der Titelgewinn im vergangenen Jahr war eine riesige Überraschung. Es war ja meine erste komplette Rennserie. Dass sich dies nach dem Wechsel in d so fortsetzt, hatte ich mir zu Beginn nicht vorstellen können.“

ANZEIGE

Dabei war es kein Start-Ziel-Sieg von Weixler. Am zweiten Rennwochenende am Red Bull Ring in Salzburg blieb der Inchenhofener durch eine selbst verschuldete Disqualifikation ohne Punkte undmusste seine härtesten Konkurrenten vorbeiziehen lassen. Doch Weixler kämpfte sich zurück und überholte die erfahrenere Konkurrenz noch. „Darum bin ich umso glücklicher über diesen Erfolg und es zeigt mir, wie gut ich mich auf meine Coaches verlassen kann.“ Wie es für den 27-Jährigen im nächsten Jahr weitergeht, ist noch offen. „Nach der Saison ist vor der Saison.“ (weix)