2018-01-04 18:56:00.0

Tischtennis Pöttmes ist zwei Mal Herbstmeister

Mädels und Männer sind in ihren Ligen top.

Die Vorrunde der Tischtennis-Punktspielrunde ist abgeschlossen. Der TSV Pöttmes holte sich zwei Herbstmeisterschaften.

Die Mädels errangen in der Kreisliga Augsburg Nord Platz eins mit 11:1 Punkten. Nicole Schmaus (15:3), Vera Gatea (17:1) und das junge Talent Polina Sandratska (14:4) mauserten sich zu einer sehr starken Mannschaft. Besonders erwähnenswert ist die Leistung von Polina Sandratska, die erst seit 2017 Punktspiele absolviert. Alle drei Spielerinnen sind unter den sechs Besten der Liga. Die Männermannschaft schloss in der 3. Kreisliga Nord ebenfalls auf dem ersten Platz ungeschlagen mit einer Bilanz von 14:0 die Vorrunde ab. Die Spieler um Mannschaftsführer Tom Stotko zeigten eine geschlossene Leistung. Roman Pirkl, Harry Fitzke, Fritz Banschbach, Felix Riedel, Johannes Frahammer und Silvio Elßner wurden unterstützt von Marcel Brieschenk, Helena Fitzke und Daniela Fendt. Tom Stotko (12:1), Roman Pirkl (9:1), Harry Fitzke (8:1) gehören zu den Top fünf der Liga.

Die Jungs erreichten in der 1. Kreisliga den Rang drei. Bester Spieler der Liga war Johannes Frahammer. Unterstützt wurde er von Manuel Fendt, Luca Dorn, Christoph Sagh, Marcel Brieschenk und Latif Rahimi. Die in der 3. Bezirksliga Nord spielenden Frauen I sind Vierter. Daniela Fendt (drittbeste Spielerin der Liga), Gabi Schilling, Helena Fitzke und Fabiola Fitzke zeigten sehr gute Leistungen. Die Frauen II um Selina Rührmair, Rosi Fendt, Brigitte Ottilinger, Sonja Vogl und Laura Forinyak landeten in der Kreisliga Dillingen/Donau-Ries auf Platz acht. (jeb)