2017-11-02 03:56:00.0

Fußball-Kreisliga Pöttmes kann wieder lachen

TSV ist wieder Tabellenführer. Geburtstagsgeschenk für Zells Metin Bas.

Der Sieger des Doppelspieltags ist der SC Griesbeckerzell, der in Feldheim nachlegte. Pöttmes holte sich die Tabellenführung zurück.

TSV Pöttmes – Rinnenthal 1:0

Einen etwas glücklichen Sieg sahen die knapp 200 Zuschauer. In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen größtenteils zwischen den Strafräumen ab, ohne dass es nennenswerte Chancen gab. In der Pause fanden beide Trainer die richtigen Worte und schickten die Teams deutlich aktiver zurück. Der TSV hätte in Führung gehen müssen. Daniel Söllner flankte von rechts in den Strafraum und dort brachte Dominik Thomay den Ball aus rund zwei Metern nicht im Tor unter. In der Folgezeit kam auch Rinnenthal zu Chancen, und Agustin Barbano hätte beinahe mit einem Rückfallzieher den Führungstreffer erzielt. Eine knappe Stunde war gespielt, und Schiedsrichter Franklin Kratzer zeigte auf den Punkt. Vorangegangen war ein Foul an Söllner. Den fälligen Strafstoß verwandelte Martin Froncek. In der Folgezeit ging es ruppiger zur Sache. In der Schlussphase hätte Rinnenthal den inzwischen verdienten Ausgleich erzielen können. Erst hatte Barbano nach einem missglückten Befreiungsversuch von TSV-Keeper Christoph Heckert den „100-Prozentigen“ auf dem Schlappen, aber der Schuss aufs freie Tor verfehlte das Ziel denkbar knapp. In der Nachspielzeit fasste sich Rinnenthals Marco Surauer aus 20 Metern ein Herz – der Ball klatschte ans Lattenkreuz und von Heckerts Rücken erneut ans Aluminium. Die letzte Chance war vergeben, und der Sieg für Pöttmes perfekt. (prch)

Tore 1:0 Froncek (60.) Schiedsrichter Kratzer (Langenmosen) Zuschauer 200

Griesbeckerzell – Feldheim 4:1

Den verdienten 4:1-Erfolg gegen Aufsteiger Feldheim hatte sich Griesbeckerzells Spielertrainer Metin Bas gewünscht. 35 Jahre wurde der Coach am Dienstag alt, und sein Team beschenkte ihn mit einem starken Auftritt. Von Beginn an trat der SCG selbstbewusst auf und erzielte früh nach einer Ecke durch Sergej Scheifel die Führung. Dem 2:0 durch Rimon Shushe ging ein Pass von Max Kopp voraus (20.). Der Aufsteiger hielt dagegen und schlug nach einem Freistoß durch Emanuel Edel (27.) zurück. „Feldheim hat das gut gemacht und uns auch etwas überrascht“, lobte Bas den Gegner. Doch derzeit sind die Zeller zu abgebrüht. Zwei Minuten nach dem Ausgleich konnte Torjäger Manuel Schweizer nur durch ein Foul gestoppt werden und erhöhte vom Punkt auf 3:1. In Halbzeit zwei gingen die Zeller weniger Tempo und verwalteten das Ergebnis. Aus einer stabilen Defensive heraus, verlegte sich das Bas-Team auf Konter. „Das muss man auch können. Man kann nicht immer Vollgas geben.“ In Person von Nico Ertl hätte der SCG auf 4:1 erhöhen können, doch der junge Offensivspieler scheiterte. Schweizer machte es kurz vor Schluss besser, als er einen Konter zum Endstand abschloss. Durch den zweiten Sieg innerhalb von drei Tagen schob sich Griesbeckerzell auf Rang zwei vor. Bas war zufrieden: „Das war ein sehr schönes Geschenk.“ (sry-)

Tore 1:0 Scheifel (7.), 2:0 Shushe (23.), 2:1 Edel (27.), 3:1 Schweizer (29./Foulelfmeter), 4:1 Schweizer (89.) Schiedsrichter Deutscher (Inningen) Zuschauer 140