2017-04-06 00:05:17.0

Tischtennis Pöttmeser Jugend mischt Liga auf

TSV-Frauen werden mit drei Jugendspielern Dritter. Daniela Fendt top

Mit 47 Jahren ist Tischtennisspielerin Gabi Schilling die älteste im Team – und das mit Abstand.

Denn die Frauenmannschaft des TSV Pöttmes in der 3. Bezirksliga tritt gleich mit drei Jugendspielern an. Daniela Fendt (15 Jahre), Helena Fitzke (18) und Fabiola Fitzke (14) sind zusammen genauso alt wie Gabi Schilling und deutlich jünger als die meisten Gegnerinnen. Die Youngster gingen trotzdem ohne Angst an die Platten – derzeit liegen sie auf Rang drei. Daniela Fendt war sogar die beste Spielerin der Liga. Das Gerüst entstammt dem Mädchenteam, komplettiert durch Rückkehrerin Gabi Schilling.

ANZEIGE

Betreuer Harry Fitzke sieht positiv in die Zukunft: „Ich bin mir sicher, dass diese Truppe noch einiges vorhat und die dritte Bezirksliga noch nicht Endstation ist.“ (jeb)