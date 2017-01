2017-01-14 00:06:11.0

Pöttmeser Jugend peilt Aufstieg an

Tischtennis-Jungen des TSV sind noch ungeschlagen

Mit unterschiedlichen Vorzeichen gehen die Tischtennis-Teams des TSV Pöttmes in die Rückrunde.

Das größte Potenzial haben wohl die Frauen I, die in der Bezirksliga 3 den vierten Platz belegen. Hier stellen die Pöttmeserinnen mit der 15-jährigen Daniela Fendt die beste Spielerin der Liga. Gespannt sein darf man auf das Abschneiden der erst 14-jährigen Fabiola Fitzke, die aus der „Zweiten“ aufgerückt ist und nun zusammen mit ihrer Schwester Helena, 18, und „Oldie“ Gabi Schilling auf Punktejagd gehen wird. Für die erstmals gemeldete Frauen II wird die Rückrunde in der Kreisliga ein Lernprozess sein. Die Männer I sollten sich nach der Rückkehr von Friedrich Banschbach vom vorletzten Platz der 3. Kreisliga Nord verabschieden.

Die Tischtennis-Jungenmannschaften des TSV Pöttmes blicken auf tolle Vorrunden zurück. Sie stehen in ihren Gruppen jeweils ohne Verlustpunkt auf Rang eins. Von den Stammspielern in der ersten Jungen-Mannschaft brachten sowohl Daniel Lang (22:0) als auch Marcel Brieschenk (21:0) das Kunststück fertig, in der 2. Kreisliga ungeschlagen zu bleiben. Auch im Doppel ging diese Paarung stets als Sieger vom Tisch und holte somit fast im Alleingang den Titel des Herbstmeisters. Verletzungsbedingt kam Luca Dorn nur zu wenigen Einsätzen. In der zweiten Mannschaft waren Manuel Fendt (23:1) und Laurenz Strobel (22:1) die großen Stützen der Mannschaft. Auch Christof Sàgh (7:1) und Latif Rahimi (18:5) wussten in der 3. Kreisliga zu gefallen. Bei den Mädchen, die in der Kreisliga einen Mittelplatz belegen, steht die Integration des jungen Talents Polina Sandratschka im Vordergrund.

Die Jungen I müssen am Samstag beim Tabellendritten TSV Herbertshofen ab 10 Uhr ran. Die Männermannschaft startet am Dienstag ab 20 Uhr gegen den FC Affing II in die Rückrunde. Die Jungen II haben spielfrei, ebenso wie die Mädchenmannschaft und das Frauenteam. (jeb)