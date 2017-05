2017-06-01 00:04:58.0

Tennis Pöttmeser Männer haben Klassenerhalt fast sicher

Auch die Teams des TC Aichach sind sehr erfolgreich. Herren des TC Wittelsbach führen nach 5:1-Sieg die Tabelle an

Die Herren TSV Pöttmes stehen kurz vor dem Klassenerhalt. Auch beim TC Aichach sind die Männer erfolgreich.

TC Aichach

ANZEIGE

1 Gegen den TC Meitingen gelang ein 5:4, für den in den Einzeln Thomas May, Alex Leischner und Michael Bunk punkteten. Das Doppel Alex Leischner/Leonhard Predasch gewann in zwei Sätzen, während sich Thomas May/Florian Laske im Match-Tiebreak mit 10:8 durchsetzten. Gegen den SV Thierhaupten überraschten die Paarstädter mit einem klaren 9:0- Sieg. Julian Monzheimer, Thomas May, Alexander Leischner, Michael Bunk, Florian Laske und Andreas Tischner gaben nur einen Satz ab.

2 Gegen die DJK Langenmosen 2 gewannen Andreas Tischner, Harald Borosch, Alexander Spengler und Johannes Neukäufer glatt mit 6:0. Etwas enger wurde es gegen den TC Dasing. Harald Borosch, Lorenz Davideit und Leonhard Predasch brachten ihr Team 3:1 in Front. Lorenz Davideit/Leonhard Predasch holten in der Verlängerung mit 10:4 den entscheidenden Zähler zum 4:2.

40 Im Lokalderby bei den WF Klingen gab es einen 8:1-Erfolg. Hans Wagner, Klaus Thurn, Alois Kaupp, Reinhold Brosi und Peter Bayerl in den Einzeln sowie die Doppel Rudi Ostermayr/Mirko Michelewicz, Klaus Thurn/Alois Kaupp und Reinhold Brosi/Peter Bayerl waren die Punktesammler.

65 Mit 1:5 unterlag der TCA dem TC Sonthofen. Den Ehrenpunkt sicherte das Doppel Willi Artner/Peter Hermannstädter.

1 Der TCA kassierte eine 0:9-Abfuhr gegen den TSV Stadtbergen. Beim TSV Pöttmes gab es einen 5:4-Erfolg. Nach den Siegen von Ute Maiterth, Katrin Storr und Laurina Schön stand es 3:3. Ute und Franca Maiterth sowie Sibylle und Katrin Storr holten die Punkte.

2 Ein 5:1 gab es gegen den Kissinger SC. Iva Vlahinic, Barbara Sießmair und Martina Schlittenbauer punkteten. Gegen den TC Dasing 2 gab es ein 4:2. Iva Vlahinic, Teresa Schmid, Daniela Stief und das Doppel Stief/Schmid sicherten den Sieg.

30 Hier siegte der TCA mit 4:2 gegen Dasing. Bettina Meiringer, Katrin und Sibylle Storr sorgten für ein 3:1. Bettina Meiringer/Sibylle Storr machten den Sack zu. (rl)

Junioren 18/1 Siebent.h Augs. – TCA 1:5 Siege Alexander Leischner, Sebastian Kühnruß, Lorenz Davideit, Mathias Käuferle, Leischner/Kühnruß,

Junioren 18/2 Motzenhofen – TCA 1:5

Siege Fabian Wintermayer, David Käuferle, Leo Clauss, Valentin Maiterth/David Käuferle

Juniorinnen 18 TCA – Donaumünster 1:5 Siege Hannah Leopold

Beim TC Augsburg Schwaben 2 feierten die Knaben 14 Schw. Augsb. – TCA 2:4

Siege Tilmann Braun, Fritz Clauss, Tilmann Braun/Fritz Davideit und Maxi Sixta/Fritz Clauss.

Bambini 12 TC Pöttmes – TCA 2:4

Siege Tim Selig, Philipp Dürr, Talia Istanbullu, Tim Selig/Jonathan Braun

SC Oberbernbach

Gegen den TC Klingmoos gab es ein 5:4. Tobias Schneider (6:0/6:1), Michael Schmidberger (7:5/6:1), Erhard David (6:3/6:4) und Philipp Kneißl (6:0/6:1) brachten ihr Team in Front. Das Doppel mit Matthias Lesti/Tobias Schneider (6:0/6:1) vollendete. In Aindling punkteten nur Matthias Lesti (6:2/6:1) und Philipp Kneißl (6:1/6:1). Am Ende hieß es 3:6. (vs)

Knaben TC Neuburg – SCO 1:5

Siege Ben Heinen, Johannes Stöckl , Tobias Feucht, Philipp Alexandrov, Tobias Feucht/Johannes Stöckl

Juniorinnen SCO – TAS Augsburg 4:2 truSiege Stefanie Schmidberger , Jana Danziger, Lara Holzäpfel, Stefanie Schmidberger/Sandra Wächter

Junioren TC Rain – SCO 2:4

Siege Jonas Ullmann, Wesley Weiske, Fabian Feucht, Jonas Ullmann/Fabian Feucht

TC Obergriesbach

Durch Jessica May (6:4, 6:3), Daniela Brucklacher (6:0, 6:2) und Manuela Sedlmair (6:1, 6:0) stand es gegen den TSV Bobingen 3:3. Jessica May/Angelika Kraus mit 6:0, 6:3 gewannen und in einem spannenden Match holten Daniela Brucklacher und Diana Eberl im Match-Tiebreak (7:6, 1:6, 10:6) das 5:4. Beim TSV Pöttmes gab es ein 6:3. Jessica May (7:6, 6:3, 10:4), Daniela Brucklacher (6:4, 6:2). Angelika Kraus (6:1, 2:6, 10:8) und Manuela Sedlmair (6:1, 6:2) punkteten für den TCO. Manuela Sedlmair/Veronika Kreitmeier gewannen ihr Doppel (6:0, 6:2) ebenso wie Daniela Brucklacher/Diana Eberl (6:4, 4:6, 10:2).

50 Der TCA verlor mit 2:4 beim TC Schießgraben Augsburg. Nur Irene Achter gewann im Einzel (4:6, 7:5, 10:3) und im Doppel mit ihrer Partnerin Inge Lind (6:4, 2:6, 10:1).

Bambini TCO – TSV Schiltberg 5:1

SiegeSebastian Klytta, Alexander Reiter, Lukas Kreitmayr

DJK Stotzard

Die DJK verlor beim TC Wittelsbach mit 1:5. Den Ehrenpunkt holte Andreas Ivenz. In Klingen gab es eine Niederlage mit 0:6.

40 Die DJK ist nach dem 5:1 gegen Mitfavorit Gablingen auf Meisterkurs.

Einen 6:0-Erfolg gab es im Lokalderby gegen Willprechtszell.

40 Die DJK gewann in Mering mit 6:0.

TSV Pöttmes

Gegen Memmingen behielten David Potuzak, Florian Wegele, Tomas Novy, Radek Koudela, Markus Braun und Fritz Schmidt mit 5:4 die Oberhand. Auch gegen die TK Neu-Ulm gab es ein 6:3. David Potuzak (6:4 und 6:3), Florian Wegele (6:1 und 6:0), Tomas Novy (3:6, 7:5 und 10:8), Markus Braun (6:3 und 6:1) und Fritz Schmidt (2:6, 6:4 und 10:5) machten in den Einzeln alles klar. Somit sicherte das Team jetzt schon den Klassenerhalt – der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

II Der TSV feierte Erfolge beim SV Thierhaupten (5:4) und gegen Schmuttertal (8:1). In den Einzeln behaupteten sich Thomas Meyer (1:6 6:0 und 10:6), Michal Netik (6:0 und 6:0), Julian Schlaegel (6:3 und 6:0), Friedrich Stanner (6:1 und 6:0) und Dominik Thomay (6:2 und 6:2). Alle drei Doppel gingen ebenfalls an den TSV.

III Gegen Burgheim gab es eine unglückliche 4:5-Niederlage. Beim SV Buttenwiesen II gewannen dann Friedrich Stanner (4:6, 6:1 und 10:4), Michael Mögn (6:2, 4:6 und 10:5), Patrick Greiner (2:6, 6:4 und 10:5), Markus Klimes (6:4 und 6:2), Stefan Brandner (6:4 und 6:2) und Manuel Pawel (6:4 und 6:1).

I Gegen den TC Obergriesbach gab es ein 3:6 und auch die Partie gegen den TC Aichach verloren Marina Mörmann, Manuela Schmidt, Jessi Schlaegel, Susanne Schmidmaier, Beate Ullmann und Katrin Thomas knapp mit 4:5.

Gegen den TC Motzenhofen gewann man 5:1 und im Spiel gegen die DJK Willprechtszell gewannen Angelina Kastl (6:1 und 6:0), Martina Breitsameter (6:3 und 6:0), Elena Dollinger (6:3 und 6:4) und Ulrike Grauvogl (7:5 und 6:1) klar mit 6:0. (klir)

SG Rehling-Aindling-Langweid

60 Die SG bezwang Untermeitingen mit 5:4. Gerhard Menzel (6:1/6:3), Fritz Forster (6:5/Aufgabe des Gegners) sowie Willi Dell (6:1/6:1) siegten in ihren Einzeln. Weil Untermeitingen ein Doppel nicht besetzen konnte, bekam die SG den Punkt kampflos. Hermann Barl/G.Menzel (7:5/6:3) gewannen.

TC Wittelsbach

Dem TSV Schiltberg musste sich der TCW mit 1:5 geschlagen geben. Silvia Seideneder gewann ihr Einzel mit 6:0, 6:4.

50 Erneut gab es ein 1:5 gegen den TSV Deuringen. Den Ehrenpunkt holte Angela Grabmann mit 6:2, 6:3.

Mit zwei 5:1-Siegen gegen die DJK Stotzard und die DJK Sandizell führt der TCW die Tabelle an.

40 Den ersten Sieg feierte der TCW gegen Kaisheim. Peter Thurner (6:2, 6:1), Thomas Schlötzer (6:3, 6:4) und Michael Kreutmayr (7:5, 5:7, 10:5) gewannen. Peter Thurner/Thomas Kugler mit 6:2, 6:1 machten alles klar.

60 Keine Chance ließ der TCW dem TC Friedberg beim 6:0.

Junioren 18 TCW – Untermeitingen 1:5

Siege Matthias Staudinger/Lukas Haas