Schießen Pöttmeser Nachwuchsschützen zielen am besten

Schüler aus drei Gauen messen sich in Todtenweis

Jedes Jahr veranstalten die drei Schützengaue Pöttmes-Neuburg, Schrobenhausen und Aichach einen Schülervergleich. Ausrichter war in diesem Jahr Gemütlichkeit Todtenweis. In der Mannschaftswertung siegte Pöttmes-Neuburg mit 1464 Ringen vor dem Gau Schrobenhausen mit 1406 Ringen und dem Gau Aichach mit 1320 Ringen. Schon in der Vorrunde wurden Topergebnisse erzielt. Für’s Finale qualifizierten sich vom Gau Pöttmes-Neuburg Laura Ammler (191 Ringe), Julia Braun (189 Ringe), Sonja Böck (186 Ringe), Antonia Seemaier (184 Ringe) und Theresa Grabler (183 Ringe). Für den Gau Schrobenhausen zogen Lena Marie Egle (189 Ringe), Nele Grimm (188 Ringe) und Marie Gollwitzer (183 Ringe) ein. Im Finale ging es dann spannend zu und am Schluss hatte Laura Ammler (Gau Pöttmes-Neuburg) mit 290,4 Ringen klar die Nase vorn. Platz zwei belegte Lena Marie Egle (Gau Schrobenhausen) mit 284,7 Ringen vor Nele Grimm (Gau Schrobenhausen) mit 283,7 Ringen.

Die weiteren Platzierungen

4. Sonja Böck (Pöttmes-Neuburg) 283,3 Ringe, 5. Julia Braun (Pöttmes-Neuburg) 283,3 Ringe, 6. Marie Gollwitzer (Schrobenhausen) 280,1 Ringe, 7. Antonia Seemaier (Pöttmes-Neuburg) 279,1 Ringe, 8. Theresa Grabler (Pöttmes-Neuburg) 277,7 Ringe.