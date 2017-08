2017-08-01 17:00:00.0

Tennis Pöttmeserin erreicht Damen-Finale

Im Endspiel der Kreismeisterschaften ist Marina Mörmann aber chancenlos. Den Titel bei den Herren A gewinnt der Meringer Nikolas Singer. Bei den Herren B siegt ein Aichacher. Von Philipp Schröders

Beim TC Friedberg (TCF) ist ein Mammut-Tennisturnier ausgetragen worden. An vier Tagen traten Spieler aus der ganzen Region bei den Kreismeisterschaften gegeneinander an. Insgesamt gab es 174 Einzelteilnehmer und 74 Doppelpaarungen. Die Spiele wurden in 20 Konkurrenzen ausgetragen. An manchen Tagen fanden bis zu hundert Partien auf der Anlage statt.

TCF-Präsident Stephan Pasdera sagte: „Manchmal hatten die Spieler nur sehr kurze Pausen zwischen den einzelnen Spielen, das war schon eine große Herausforderung.“ Thomas Ziegler, der die Organisation übernommen hatte, war aber sehr zufrieden mit dem Verlauf. Am Donnerstagvormittag habe es vor Turnierbeginn noch geregnet. Mit dem Start der ersten Partien wurde es dann aber trocken und ab Freitag gab es keine Probleme mehr. „Das Turnier war auch gut besucht“, sagt Ziegler. Er schätzt, dass sich am Samstag etwa 400 Leute auf der Anlage in Friedberg tummelten.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der spannenden Finalbegegnungen. Im Vorfeld gab es aber keine Überraschungen, die an die ersten Stellen Gesetzten trafen auch meist in den Endspielen aufeinander. Die wurden allerdings später ausgetragen als geplant, besonders das der Herren A. Zuvor wurde in dieser Kategorie noch ein spannendes Doppel auf dem ersten Platz ausgetragen. Die Brüder Markus und Tobias Schröder lieferten sich ein Match gegen Andreas Korbelar und Georg Stey. Alle Spieler traten für den TC Friedberg an. Die Zuschauer klatschten nach spannenden Ballwechseln Beifall, während die Spieler auf dem Platz schwitzten. Am Ende behielten die Brüder mit 6:7, 6:3 und 10:4 die Oberhand.

Danach fand das Finale der Herren A statt. Nikolas Singer vom TC Mering hatte sich zuvor gegen den Erstgesetzten Tobias Schröder ins Endspiel gekämpft (7:5, 4:6, 10:4). Dort traf er ebenfalls auf einen TCF-Spieler und zwar Andre Mögele. Der wiederum hatte im Halbfinale gegen den Meringer Florian Schieferdecker mit 6:1 und 6:4 gewonnen.

Im Endspiel behielt dann der Meringer – für einige Zuschauer überraschend – die Oberhand. Singer schlug Mögele mit 7:6 und 6:3 in einer spannenden und kräftezehrenden Partie. Die hohen Temperaturen machten beiden Spielern sichtlich zu schaffen.

Bei den Damen A hatte sich Franziska Schweyer vom TC Augsburg gegen Sabine Overthun vom BC Adelzhausen im Halbfinale klar durchgesetzt (6:4, 6:0). Ihre Finalgegnerin war Marina Mörmann vom TSV Pöttmes. Die hatte Katrin Leischner vom TC Aichach mit 2:6, 7:6 und 10:6 hinter sich gelassen. Im Finale unterlag sie dann aber der Augsburgerin Schweyer deutlich mit 0:6 und 1:6. Bevor die beiden Frauen auf dem Platz aufeinandertrafen, lieferten sich Gerhard Hemm und Karl-Heinz Ehrwen dort in der Klasse Herren 40 noch ein reines Friedberger Duell. Hemm ging mit 6:0 und 6:2 als Sieger vom Platz.

Im Hinblick auf die Teilnahme der Mitglieder des Gastgeber-Vereins merkte Präsident Pasdera an: „Für die Größe des Vereins waren wir unterrepräsentiert.“ Andere Clubs aus der Region stellten im Verhältnis zu ihrer Mitgliederzahl deutlich mehr Teilnehmer. Dennoch sah der Präsident in der Ausrichtung einen großen Erfolg.

Bei der Siegerehrung wollte eigentlich Landrat Klaus Metzger die Pokale übergeben. Der sagte jedoch kurzfristig bei Pasdera ab. Aufgrund des verheerenden Brandes in der Western-City in Dasing musste der Landrat die Einsatznachbesprechung besuchen.