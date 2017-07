2017-07-08 07:05:00.0

Jugendfußball Pokalfinale: Wer bekommt die Siegerdusche?

Die Endspiele um die Landkreismeisterschaften von der B- bis zur E-Jugend finden am Samstag in Gebenhofen statt. Am häufigsten ist der FC Stätzling vertreten. Auch Aichach, Pöttmes und Oberbernbach dürfen hoffen. Von Reinhold Rummel

Wer gönnt sich in diesem Jahr die Meisterdusche (hier feiert die Stätzlinger B-Jugend im Jahr 2015)? Der FCS hat gleich drei Titelchancen. Auch der BC Aichach könnte sich in zwei Altersklassen die Landkreiskrone aufsetzen. Foto: Reinhold Rummel