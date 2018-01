2018-01-17 17:29:00.0

Fußball-Landesliga Prießnitz erhält Freigabe für Aindling

Der 29-Jährige soll beim TSV die Defensive stabilisieren und seine Erfahrung einbringen.

Der Wechsel von Florian Prießnitz zum Landesligisten TSV Aindling ist perfekt. Der 29-Jährige erhielt nun die Freigabe vom Bezirksligisten TSV Meitingen und trainierte am Montagabend erstmals mit den Aindlingern in einem Fitnessstudio. Der Mittelfeldspieler war Anfang November als Trainer in Meitingen von Pavlos Mavros abgelöst worden. Der frühere Gundelfinger soll am Schüsselhauser Kreuz für mehr Stabilität sorgen. Nach Mehmet Vural (Kissinger SC) und Simon Haas (FC Stätzling) ist Prießnitz der dritte Winter-Neuzugang. Aindlings Sportlicher Leiter Josef Kigle deutete an, dass noch ein weiterer Spieler den Klub verstärken könnte. (sry-)