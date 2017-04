2017-04-28 00:02:35.0

Taekwondo Prüflinge zeigen Körperspannung

Bei Gürtelprüfungen im Aichacher Studio meistern alle Teilnehmer ihre Aufgaben. Wichtige Tipps für Schwarzgurt-Anwärter

Die Aufregung der Teilnehmer war groß, als jetzt im Aichacher Taekwondo Studio die Gürtelprüfungen anstanden. Trainer Andreas Fischer (7. Dan) hatte Prüfer Heinrich Magosch (9. Dan) eingeladen. Mancher Sportler brauchte einen zweiten Versuch, um die gestellte Aufgabe zu meistern, aber am Ende konnten alle Prüflinge aufatmen.

Neben diesen nutzten die Anwärter zum ersten Schwarzgurt, Leonie Pauli und Luca Ulber und zum zweiten Schwarzgurt Laurina Schön und Olaf Bülter die Möglichkeit, noch einmal vor den Augen des erfahrenen Dan-Prüfers ihr Können unter Beweis zu stellen. Sie nahmen dabei wichtige Tipps für die im Dezember anstehende Schwarzgurtprüfung mit.

Im Übungsraum des Clever-fit in Aichach schauten alle Teilnehmer gebannt auf die Ausführungen des Prüfers, der dieses Mal die Körperspannung ins Visier genommen hatte. Die Körperspannung als Voraussetzung für gesundes Sporttreiben, weil diese Spannung für eine richtige Körperhaltung sorgt, aber auch als Ausdruck eines guten Selbstbewusstseins gilt. Die Körperspannung wurde bei einfachen Grundschulübungen ebenso wie beim fließend dynamischen Formenvortrag von Meisterschaftsteilnehmern geübt. Auch einige Techniken sollten mit einer entsprechenden Spannung demonstriert werden.

Nachdem die Weißgurte, Weißgelbgurte und Gelbgurte dies entsprechend ihrer Graduierung gemeistert hatten, war jetzt alle an der Reihe, die mindestens den grünblauen Gürtel anstrebten. Sie waren beim Zweikampf gefordert. Man konnte einem Angriff mit einem Gegenangriff zuvorkommen, aber auch ausweichen und kontern. Zum Schluss mussten die Blaubraungurtanwärterin Alina Greve, die Braungurtanwärterin Marie Pauli und der Braunschwarzgurtanwärter Markus Rupprecht ihr Können in einem Freikampf mit Schutzausrüstung zeigen. Auch sie demonstrierten, wie man einem Angriff zuvorkommt oder aber ausweicht und kontert. Sollte der Gegner bereits zu nah sein, wendeten sie Befreiungsgriffe an. Den Abschluss bildeten die Bruchtests von Fabian Reppert, Alina Greve, Pauli Marie und Rupprecht Markus. Alle ließen mit Bravour ihre Bretter brechen und dabei erahnen, welche Kraft in der gezeigten Technik freigesetzt wird.

Prüfer Magosch lobte ausdrücklich die Einsatzbereitschaft und vor allem die Sauberkeit der präsentierten Techniken und verlieh danach jedem Sportler die angestrebte Gürtelgraduierung. Danach wurde die erfolgreiche Prüfung im Gasthof Gutmann in Ecknach gefeiert. (AN)