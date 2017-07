2017-07-16 19:54:00.0

Fußball-Bayernliga Rain ist erster Tabellenführer

TSV schlägt Wolfratshausen verdient mit 4:1.

Mit einem runderneuerten, 25 Spieler umfassenden Mannschaftskader plus dem neuen Trainertrio startete der TSV Rain in seine insgesamt dritte Saison in der Bayernliga-Süd. Zuhause ging es gegen den BFC Wolfratshausen.

Marco Cosic wurde nach drei Minuten im Strafraum herrlich angespielt und ließ Keeper Alexander Heep keine Chance – 1:0 für die Heimelf. Rains Stefan Müller verfehlte in der achten Spielminute mit seinem Fernschuss nur knapp das Gehäuse. Auch Michael Krabler schaffte es in der 23. Minute nicht, auf 2:0 zu stellen. Sein Schuss aus zwölf Metern aus zentraler Position landete in den Armen des Keepers. So blieb es beim 1:0 zur Pause, das verdient war. Doch der BFC wachte nach der Pause auf und zwang Heimkeeper Kevin Maschke in der 49. Spielminute zu einer Glanzparade. So kam es, wie es kommen musste. Rain erhöhte in Person von Marco Friedl in der 56. Minute auf 2:0. Friedl stand nach einer Ecke am langen Pfosten und drückte den Ball über die Linie. Nur drei Zeigerumdrehungen später erzielte Cosic per sattem Fernschuss das vorentscheidende 3:0 für die Heimelf (59.). Die Gäste konnten in der 67. Minute noch einen Pfostentreffer verzeichnen und erzielten nach 71 gespielten Minuten durch einen Foulelfmeter den 1:3-Anschlusstreffer. Der Torschütze war Angelo Hauk.

In der 89. Minute stellte Marco Friedl den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Nach Vorarbeit von Serge Yohoua vollendete er zum 4:1. Insgesamt war es ein hochverdienter Heimerfolg des TSV Rain, der an der Tabellenspitze steht. (fupa)