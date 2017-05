2017-05-08 00:07:21.0

Rain stellt Betrieb ein

Bayernliga II: TSV verliert 2:5 in Dachau

In der Bayernliga-Begegnung beim TSV 1865 Dachau ging es für den TSV Rain um nicht mehr viel, aber die Schwaben präsentierten sich zunächst so, als würden sie noch um den Aufstieg spielen. Einige Zuschauer waren sogar der Auffassung, dass die Gäste die beste Mannschaft war, die in dieser Saison bei ihnen vorgespielt habe. Einen Freistoß nahm Andreas Schuster mit und verwandelte mit dem Fuß zur Führung für Rain (38.). Dachau glich zwar aus durch Dominik Schäffer (41.), aber kurz vor der Pause setzte Marko Cosic einen Freistoß aus 20 Metern direkt zum 2:1 für Rain in die Maschen. Ein individueller Fehler begünstigte das 2:2 durch Christian Doll (59.). Was dann passierte, beschrieb Trainer Tobias Luderschmid so: „Wir haben komplett den Betrieb eingestellt, haben uns ausspielen lassen. Ich weiß nicht, ob’s Sinn macht, die Saison so zu Ende zu spielen.“ Dachau erzielte durch Sebastian Brey, Doll und Onur Korkmaz die weiteren Treffer zum 5:2. (fupa)