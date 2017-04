2017-04-20 19:31:00.0

Abstimmung Ramona Bscheider setzt sich durch

Handballerin des TSV Aichach erhält bei der Wahl zum Sportler des Monats März die meisten Stimmen. Die 16-Jährige verweist Tobias Kein und Josef Heil auf die Plätze. Von Sebastian Richly

Ein knappes Rennen lieferten sich Handballerin Ramona Bscheider und Luftgewehrschütze Tobias Kein bei der Wahl zum Sportler des Monats. Am Ende gewann Bscheider und sicherte sich den Titel bei der Abstimmung der Aichacher Nachrichten.

Dabei gab es insbesondere bei der Online-Abstimmung ein enges Rennen. Tobias Kein lag mit 2735 Klicks vor Ramona Bscheider mit 2510 Stimmen. Die Abstimmung nahm vor allem in den vergangenen Tagen noch einmal an Fahrt auf. Selbst auf unserer Facebook-Seite rätselten die Nutzer über die vielen Stimmabgaben in relativ kurzer Zeit. Trotz aller Bemühungen reichte es für den Todtenweiser Kein am Ende nicht zum Sieg, denn Bscheider setze sich in den Kanälen Telefon mit 59 Prozent und SMS mit 86 Prozent durch. Luftgewehrschütze Kein, der in der Gauoberliga ligaweit die besten Ergebnisse erzielte, kam bei der Abstimmung per Telefon auf 38 Prozent. Zusätzlich fielen 14 Prozent der SMS-Stimmen auf den 23-Jährigen. Insgesamt wurden über 600 Stimmen per SMS abgegeben. Auf dem dritten Platz landete Kegler Josef Heil, der den TSV Aichach in der Kreisklasse zum Titel geführt hatte und ligaweit auf Platz fünf der besten Werfer kam.

In der Endabrechnung gewann Ramona Bscheider mit 63 Prozent der Stimmen aus den drei Kanälen. Kein kam auf 35 Prozent. Bscheider holte sich sowohl mit der weiblichen A-Jugend des TSV Aichach als auch mit den Frauen die Meisterschaft – und das, obwohl die 16-Jährige noch in der B-Jugend spielen dürfte. Durch den Sieg bei der Abstimmung zum AN-Sportler des Monats März ist sie neben Eisstockschützin Jessica Gamböck (Januar) und Tischtennisspieler Lucas Held (Februar) für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2017 nominiert.