2017-01-16 00:03:34.0

Rehling setzt sich klar durch

Luftgewehr-BOL: Auch Willprechtszell siegt

Einen guten Start in die Rückrunde erwischten die Rehlinger „Alpenrose“-Schützen in der Luftgewehr-Bezirksoberliga Nordwest. Das Team feierte im sechsten Kampf mit einem 1532:1480 beim Schlusslicht Eintracht Kleinberghofen den sechsten Sieg. Alle vier Begegnungen gingen dabei an die Gäste. Damit führt Rehling ungeschlagen mit fünf Zählern Vorsprung die Tabelle als Spitzenreiter an. Auch Willprechtszell (Gemeinde Petersdorf) setzte sich gegen die Gäste aus Olching durch – allerdings nur hauchdünn mit drei Ringen Vorsprung und ausgeglichenen Einzelsiegen. Auch in der Vorrunde setzte sich Rehling zu Hause durch, allerdings musste die Mannschaft zu Hause noch ein Duell abgeben. Als Gastgeber enttäuschte Kleinberghofen jetzt und rutschte nach der Niederlage ans Tabellenende. Im ersten direkten Vergleich standen sich Monika Selmeier und Carolin Limmer gegenüber. Die junge Amazone aus Rehling blieb einmal mehr ganz cool und siegte klar mit 385:373 Ringen. Auch das zweite Duell war eine klare Angelegenheit, denn Dieter Schechner hatte gegen Pia Schapfl beim 373:382 ebenfalls keine Chance. Noch deutlicher fiel der Sieg von Angela Schlögl gegen Peter Finsterer aus, der mit 365:384 Ringen das Nachsehen hatte. Den Rehlinger Erfolg perfekt machte Johannes Schapfl, der seinem Kontrahenten Andreas Lutz mit 369:381 ebenfalls keine Siegchance ließ.

Bereits am Mittwoch in dieser Woche kommt es zum Nachbarschaftsduell. Die Rehlinger erwarten auf eigener Schießanlage die Mannschaft von Almenrausch Willprechtszell. Die Gastgeber sind dabei gewarnt. Denn den einzigen Punktverlust bei den Mannschaftspunkten fügte den Rehlingern bislang ausgerechnet der Lokalrivale zu. In Willprechtszell siegten die Rehlinger zwar nach Ringen mit 1527:1516, doch der direkte Vergleich endete 2:2 unentschieden. Besonders gespannt sein darf man auf das direkte Duell der Schützinnen Anna Birkmeir und Carolin Limmer. Der Wettkampf ist eine Vorentscheidung im Kampf um die Tabellenspitze. (at)