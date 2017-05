2017-05-10 23:55:00.0

Jugend-Fußball Ruppenstein schießt Dasinger U19 ins Halbfinale

Auch die A-Jugend des VfL Ecknach ist im Pokal eine Runde weiter. Ein Pöttmeser erzielt gleich neun Treffer.

Dasings Marco Ruppenstein (rotes Trikot) war der Mann des Spiels beim 8:7-Pokalerfolg des TSV in Mering. Drei Tore gelangen dem Stürmer aus dem Spiel heraus, und auch im Elfmeterschießen blieb er cool.

Die U-19-Teams des TSV Dasing und des VfL Ecknach stehen nach ihren Siegen im Pokalhalbfinale. TSV-Stürmer Marco Ruppenstein erzielt gleich vier Treffer. Simon Riepold aus der E3 des TSV Pöttmes macht alle Neune.

BC Aichach

C-Junioren BCA – TSV Merching 10:0

Tore Can Rachid, Luis Fischer (je 4), Alket Nrecaj, Hasan Dal (je 2), Gerri Borvendeg, David Klein, Kessy Engelhard, Tim Ratzeck

D-Junioren BCA - WF Klingen 3:0 (Pokal)

Tore Berkay Öztürk, Niklas Aust, Philip Wagner

TSV Aindling

A-Junioren 1:1 spielte die U19 gegen den TV Haldenwang. Eigentlich hätten sie als Sieger vom Platz gehen müssen, denn die größeren Chancen hatten die Aindlinger. In der 21. Minute scheiterte Christoph Herb allein vor dem Torwart. Nach 34 Minuten trafen die Gäste die Latte. Philipp Mauritz setzte einen Schuss aus 20 Metern knapp vorbei, und Tobias Jusczak ließ sich zu weit abdrängen und traf dann nur das Außennetz. Kurz nach der Pause hatte Tobias Jusczak den Führungstreffer auf dem Fuß. Nach 55 Minuten das 0:1 nach einer Unachtsamkeit im Mittelfeld. Nochmals hatten die Gäste die Möglichkeit, zum 0:2 zu setzen, aber TSV-Keeper Luca Berger wehrte souverän ab. Michael Sturm traf nach einer Ecke nur den Pfosten. In der 84. Minute wurden die Aindlinger doch noch belohnt, als sich Tobias Jusczak links durchtankte und scharf nach innen passte, wo Manuel Talarico aus drei Metern zum verdienten Ausgleich traf.

B-Junioren Die U17 musste gegen den Tabellenführer SC Oberbernbach/Inchenhofen die erwartete 1:5-Niederlage einstecken. Für den Ehrentreffer war Mathias Aichele verantwortlich. (tom)

C-Jugend TSV – JFG Weilachtal 3:3

D1-Jugend TSV – SV Wulfertshausen 1:0

TSV Dasing

A-Junioren In einem dramatischen und an Spannung kaum mehr zu überbietenden Pokalfight siegten die A-Junioren des TSV Dasing beim SV Mering verdient mit 8:6 Toren nach Elfmeterschießen und zogen somit ins Halbfinale des Landkreispokalwettbewerbs ein. Nach 90 Minuten stand es leistungsgerecht 3:3, doch bis dahin wurde den Zuschauern einiges geboten. Es entwickelte sich eine sehr intensiv geführte Partie. Die Dasinger lagen zum Seitenwechsel mit 1:2 im Rückstand und drehten die Partie zum 3:2, ehe die Heimelf den Endstand nach regulärer Spielzeit erzielte. Marco Ruppenstein erzielte dabei alle Dasinger Tore. Im Elfmeterschießen zeigten Simon Gilg, Tobias Jedlicka, Marco Ruppenstein (mit seinem vierten Treffer), Florian Higl und Michael Fesenmayr Nervenstärke und verwandelten. Ein gehaltener Elfmeter von Torwart Benedikt Greppmair bedeutet den Einzug ins Halbfinale.

In der Liga gab es dagegen eine 1:4-Niederlage beim TSV Dinkelscherben. Kreisliga-Torjäger Josef Kastner traf vor dem Wechsel dreimal, und Jonas Mößner sorgte für den 0:4-Rückstand, ehe Simon Gilg der Ehrentreffer für Dasing gelang.

B-Junioren Gegen den Tabellenzeiten TSV Rain gab es trotz des Führungstreffers von Nikki Thomas eine 1:2-Niederlage. Erst in den Schlussminuten drehte Tim Schreiber per Doppelpack das Spiel zugunsten der Gäste. (r.r)

C-Junioren TSV – Ottmaring/Ried 0:2

D-Junioren TSV – SG Ried/Ottmaring 1:0

E-Junioren Kissinger SC – TSV 3:1

F-Junioren SF Friedberg – TSV 10:5

VfL Ecknach

A-Junioren Mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen den Bezirksoberligisten TSV Aindling zog die A-Jugend des VfL Ecknach ins Halbfinale des Landkreispokales ein. Die Ecknacher zeigten von Anfang an eine entschlossene Spielweise, und bereits nach fünf Minuten traf Thomas Egen zur 1:0-Führung. Die Hausherren bestimmten gegen die zwei Klassen höher spielenden Gäste in den ersten 45 Minuten das Spielgeschehen, und mit dem Pausenpfiff war Thomas Egen zum vorentscheidenden 2:0 erneut zur Stelle. Aindling verzeichnete in der ersten Hälfte nur einen gefährlichen Torschuss. Die endgültige Entscheidung fiel kurz nach dem Seitenwechsel, als Thomas Lindermeir auf 3:0 erhöhte.

B-Junioren Die U17 war gegen den Tabellendritten Schwaben Augsburg chancenlos und verlor mit 0:5. In der ersten Halbzeit hielt die VfL-Truppe das Spiel noch offen und hatte auch die ein oder andere Möglichkeit. Das verletzungsbedingte Ausscheiden der beiden Stammspieler Lukas Hueck und Christian Frey konnte das Team aber in der zweiten Halbzeit nicht kompensieren und musste weitere Gegentreffer hinnehmen. Christian Wagner traf kurz vor Schluss nur die Querlatte, sodass es mit dem Ehrentreffer nichts wurde. (ebe)

D-Junioren BC Adelzhausen – VfL 1:3

Tore James Owens, Adriano Uricchio, Tim Englhard

SG Hollenbach/Petersdorf

B-Junioren Nahezu in Bestbesetzung konnte die SG Hollenbach/Petersdorf gegen die SG Gerolsbach/Jetzendorf antreten, was sich auf dem Platz bemerkbar machte. Gegen einen sich wehrenden, aber chancenlosen Gegner gewannen die spielstarken Gastgeber mit 9:0. Patrick Högg (3), Philipp Held (2), Kilian Schöller (2), Benjamin Seitz und Pascal Riegl sicherten mit ihren Treffern den deutlichen Erfolg. (mika)

C-Juniorinnen SG – Bayerdilling 2:3

Tore Isabel Dieterich, Sarah Fitz

C-Junioren Oberbernbach – SG 3:2

Tore Julian Nefzger, Elias Ruisinger

SG Klingen/Mauerbach

D-Junioren

SG – Inchenhofen 13:0

Tore Janik Pokorny (3), Matthias Pelzer (3), Jonas Drexel (3), Luis Engelmann, Alexander Faltus, Roman Eidelsburger, Tim Rauscher.

FC Affing II – SG 1:3

Tore Alexander Faltus, Max Wagner und Lucas Handrich die Tore.

TSV Kühbach

D-Junioren FC Zell/Bruck – TSV 1:4

Tore Julian Lapperger, Luis Legner (2), Lukas Oberhauser (möd-)

Obergriesbach/Griesbeckerzell

A-Junioren Zwei Tabellennachbarn standen sich in Steingriff gegenüber. Schon in der ersten Minute lag der SVO/SC Griesbeckerzell zurück. Postwendend schloss Maximilian Elbl zum 1:1 ab. Raphael Weiß (26.) und Fabian Ostemeier (28.) legten zum 1:3 nach. In der 74. Minute fiel der Anschlusstreffer. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten fiel kein weiterer Treffer mehr. (gf)

TSV Pöttmes

B-Jugend TSV – BSV Neuburg 2:3

Tore Leon Krammer, Dennis Wujek

C-Jugend TSV – (SG) Mauerbach 1:1

Tore Michael Kriegl

E2-Jugend TSV II – Weichering II 5:2

Tore Amir Jafari (2), Benedikt Bissinger, Nico Chrastansky, Valentin Rosskopf

E3-Jugend TSV III – SV Steingriff 2 9:6

Tore Simon Riepold (9)

F2-Jugend TSV II – SC Mühlried 9:2

Tore Maximilian Riedelsberger (4), Philipp Oswald (3), Elias Bitomsky (prch)

TSV Rehling

F1-Junioren TSV – TSV Aindling 4:2

Tore Matthias Jung (2), Bastian Seemüller, Wolfgang Jakob (at)