2017-08-18 17:49:00.0

Fußball-A-Klasse SG Mauerbach beim Primus

SGM mit Herkulesaufgabe in Weilach.

Am besten bewältigte der von vielen als Favorit gehandelte TSV Weilach den Doppelspieltag in der A-Klasse Aichach. Dem 4:0-Auftaktsieg gegen Neuling BC Rinnenthal II folgte ein klarer 3:0-Sieg beim FC Tandern – sechs Punkte und sieben Treffer bedeuten Platz eins. Am Sonntag um 15 Uhr muss die SG Mauerbach beim Spitzenreiter ran.

SGM-Abteilungsleiter Sebastian Miesl weiß, was auf sein Team zukommt: „Das wird für uns ein absoluter Prüfstein.“ Seit März ist der 31-Jährige im Amt und für ihn zählen die Weilacher zum Top-Favoritenkreis in der neuen Spielrunde. „Die waren in den vergangenen Jahren schon sehr kompakt und haben sich adäquat verstärkt.“ Selbst ist der Braumeister mit dem Auftreten seiner Truppe nicht unzufrieden. Dem 1:1 im Auftaktspiel in Laimering folgte der 7:2-Kantererfolg gegen die Reservisten des SV Ottmaring. „Sicher kein Maßstab, aber wir haben von Beginn an Druck gemacht und das Spiel ist dann für uns gelaufen“, so Miesl. Geärgert haben ihn aber die beiden unnötigen Gegentreffer. Das wird man sich nun in Weilach nicht leisten können. „Das wird ein anderes Kaliber.“ Sehr zufrieden zeigt er sich mit dem neuen Trainer Martin Burkhart. Der 52-Jährige mit der B-Lizenz habe das junge Team taktisch prima eingestellt. „Er arbeitet sehr viel mit der individuellen Weiterentwicklung der Spieler und fördert die Burschen in ihrer Qualität“, erklärt Miesl. „Er gibt der jungen Mannschaft Leitlinien und seinen großen Erfahrungsschatz weiter.“ Dennoch bremst Miesl die Erwartungen. “Wir zählen deshalb noch lange nicht zu den Favoriten.“

Die SGM setzt auf die Jugend. So schenkt der Coach den Youngsters Daniel Schapfl in der Defensive und Stefan Fürst in zentralen Mittelfeld das Vertrauen. „Für uns wird es nie leichte Spiele geben, da die Liga wieder sehr ausgeglichen ist. Man muss in jedem Spiel alles abliefern, wenn man bestehen möchte,“ erwartete Miesl eine spannende Saison und eine packende Begegnung in Weilach.

Am Samstag eröffnet der VfL Ecknach II den Spieltag gegen den TSV Schiltberg. Während der VfL schon sechs Punkte auf dem Konto hat, steht bei den Schiltbergern gerade mal ein Zähler. (r.r)