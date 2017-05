2017-05-04 04:31:00.0

Schießen Sainbacher Frauen zielen am besten

Bei den Hubertusschützen sticht noch eine andere Mannschaft heraus.

In der abgelaufenen Saison tat sich bei den Hubertusschützen Sainbach vor allem die vierte Mannschaft (Meister in der C-Klasse) und das Frauenteam hervor. Michaela Triebenbacher, Carola Schapfl, Bettina Schapfl, Veronika Triebenbacher und Lena Brummer schafften in der C-Klasse mit 18:2 Punkten den Aufstieg.

Jugendsportleiterin Lena Brummer ließ beim Abschluss die Saison Revue passieren. Den ersten Platz in der Wintermeisterschaft holte sich in der Jugend Verena Huber mit 172 Ringen. Bei den Schülern war Miriam Kießlig (163) die Beste und bei den Schülern Aufgelegt erzielte den ersten Platz Elisabeth Knauer (159). Das Pokalschießen gewann Franziska Grabmann (40-Teiler). Vereinsmeister wurden Teresa Endt (Junioren), Verena Huber (Jugend), Miriam Kießlig (Schüler) und Elisabeth Knauer (Aufgelegt Schüler).

Bei den Erwachsenen siegten Tina Schormair (Schützenklasse) Johann Hackl (Seniorenklasse A), Michael Rabl sen. (Seniorenklasse B) und Ernst Meier (Luftpistole). Beim Pokalschießen gewann Konrad Brummer (18,6-Teiler) vor Tina Schormair (30,5) und Xaver Steinherr (56,9). Bei der Wintermeisterschaft siegte Konrad Brummer mit durchschnittlich 184,2 Ringen vor Josef Brucklachner (184,1) und Herbert Schmidt (180). Bei den Luftpistolenschützen gewann Ernst Meier mit 159 Ringen. (sfx)