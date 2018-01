2018-01-31 00:02:15.0

Schiltberger Schützen erfolgreich

Versammlung: Immergrün überrascht im Rundenwettkampf

Auf der Jahreshauptversammlung der Immergrün Schützen Schiltberg blickte der Vorstand zurück auf das vergangene Jahr.

Derzeit hat der Verein 65 Mitglieder, vor allem im Jugendbereich wünscht man sich aber einen Zuwachs. In Abwesenheit der Jugendleiterin Anna-Lena Ott trug Mathias Reiner ihren Bericht vor. Mit guten Platzierungen beim Gauschießen, Einzelpreisen bei Pokalwettkämpfen, dem zweiten Platz von Simon Schalk beim Jugendcup und dem Jugend-Königstitel für Vanessa Hilbig zeigte sich die Vereinsübungsleiterin zufrieden. Zweiter Schützenmeister Robert Schalk blickte auf die Erfolge der Erwachsenen. Nach Aufstieg der Dritten LG-Mannschaft in die A-Klasse belegt diese zur Winterpause Platz zwei, punktgleich mit dem Spitzenreiter. Die ebenfalls in der A-Klasse schießende Zweite führt ungeschlagen. Die Erste hält sich auf Platz zwei in der Gauoberliga B der Gruppe 2. Die Luftpistolen-Schützen belegen einen Mittelplatz in der B-Klasse.

Bei den Vereinsmeisterschaften siegten: LG Jugend 14 bis 18 Jahre Simon Schalk mit 377 Ringen; LG Schützenklasse Damen Anna-Lena Ott mit 280 Ringen; LG Schützenklasse Herren Rudi Ott mit 364 Ringen; LP gemischt Andy Birzele mit 354 Ringen und LG-Auflage Alois Eberl mit 300 Ringen. (AN)