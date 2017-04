2017-04-21 09:59:00.0

Radsport Schormair fällt bei Rundfahrt in Frankreich auf

Der Untergriesbacher kommt besser in Form und zeigt sich gleich bei einem Ausreißversuch.

Radrennfahrer Fabian Schormair kommt immer besser in Form. Der Untergriesbacher nahm nun bei seiner ersten Rundfahrt in diesem Jahr teil. Fünf Tage war er bei der „Tour du Loir et cher“ in Frankreich unterwegs. Unbefestigte Straßen und sehr steile Rampen galt es für den 23-Jährigen zu überwinden.

Vor allem am zweiten Tag der Rundfahrt, bei der 28 Teams mit jeweils sechs Fahrern teilnahmen, war Schormair auffällig. 70 Kilometer lang fuhr er in einer Ausreißergruppe dem Feld voraus und gewann sogar den Zwischensprint. Für seine Führungsarbeit wurde er am Ende mit dem Fair-Play-Preis ausgezeichnet. „Auch wenn das keine große Auszeichnung ist, freut es mich, mal wieder international auf dem Podium zu stehen“, erzählt Schormair. In den Folgetagen stellte er sich als Helfer in den Dienst der Mannschaft und unterstützte insbesondere Spitzenfahrer Joshua Huppertz. Dadurch fiel Schormair in der Gesamtwertung zurück und musste aufgrund einer Erkältung sogar vor dem Schlusstag aussteigen, da er geschwächt außerhalb der Karenzzeit lag. Dennoch blickt der Untergriesbacher nach vorne: „Die ersten Tage haben mir viel Selbstvertrauen gegeben.“

Kommende Woche geht es in den Niederlanden beim Arno-Wallaard-Memorial über 185 Kilometer wieder weiter. Ende April steht dann mit der Zuidenveldtour (Niederlande) ein Halbklassiker mit insgesamt 200 Kilometer auf dem Plan. (AN)