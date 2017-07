2017-07-17 00:05:24.0

Radsport Schrag erneut Vierter

Aichacher schlägt sich bei den deutschen Bahnmeisterschaften in Köln gut, fällt aber auf Platz vier zurück

Erneut hatte Radrennfahrer Daniel Schrag Pech. Bei den deutschen Bahnradmeisterschaften in Köln landete der Aichacher auf dem undankbaren vierten Platz.

In seiner Altersklasse U15 männlich musste ein Omnium mit sechs Disziplinen gefahren werden. Zunächst galt es sich für den Sportler des Radteams Aichach 2000 für die Finalläufe der besten 24 zu qualifizieren. Dem 14-Jährigen gelang das mit Platz zwei locker. Danach standen die Disziplinen Scratch, Einerverfolgung 2000 Meter und Ausscheidungsfahren auf dem Plan. Schrag belegte in allen drei Rennen den dritten Platz, den er auch in der Gesamtwertung einnahm. Bei den 100 Meter fliegend und 500 Metern landete der Paarstädter aber nur auf den Plätzen sieben und acht und viel wieder aus den Podiumsrängen heraus. Als letzte Disziplin stand ein Punktefahren über 40 Runden an. Der Aichacher gab nochmals alles, um sich noch in die Medaillenränge zu schieben, doch es sollte nicht sein. Deutscher Meister wurde Metz Bennet (Rg Hamburg). Für Schrag blieb nur der vierte Rang, wie schon vor wenigen Wochen bei der deutschen Straßenmeisterschaft in Linden. (AN)