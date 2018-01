2018-01-16 12:59:00.0

Radsport Schrag nur Zwölfter

Aichacher Jugendkaderfahrer rutscht bei deutscher Meisterschaft aus dem Pedal.

Daniel Schrag vom Radteam Aichach ging am Wochenende in Bensheim (Hessen) bei der deutschen Meisterschaft im Cyclocross der U17 an den Start.

In der vergangenen Saison konnte der 14-jährige bei der deutschen Meisterschaft in der U15 den zweiten Platz einfahren. Da er dieses Mal als jüngerer Jahrgang starke Konkurrenz des älteren Jahrgangs hatte, musste er sich von Anfang an, vorne halten. Die Fahrer wurden nach der Gesamtwertung des Deutschland Cups, welchen der Aichacher in der U15 gewann, aufgestellt. Dieses Mal konnte er nur mit Platz zwölf glänzen und wurde in der zweiten Startreihe aufgestellt. Schrag hatte sich als Ziel gesetzt, unter die Top Ten zu fahren. Am Start sah alles nach einer guten Platzierung aus. Der schnelle Kurs, über 2,1 Kilometer, welcher 5 mal zu absolvieren war, ging es nach rund 200 Metern Asphalt in die Wiese. Hier befand sich Daniel an sechster Position. Wenig später, in einer S-Schikane, rutschte der Aichacher aus dem Pedal und verlor dadurch wertvolle Plätze. Am Ende reichte es nur für den zwölften Platz. Trotzdem war er der zweitbeste Jungjahrgang. Deutscher Meister wurde Jasper Levi Pahlke (Harburger RG) vor Marco Brenner (RSG Ansbach) und Ben Laatsch (RSG Nordheide).

Für Daniel Schrag steht nun erst einmal Training auf dem Plan. Die Rennsaison macht bis Anfang April Pause. Dann stehen wieder Straße- Bahn- und Mountainbike-Rennen auf dem Programm Der Neuntklässler des Aichacher Deutschherren Gymnasiums ist seit Oktober 2017 im Jugendkader des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). Deshalb muss der 14-jährige immer wieder bei Sichtungsrennen präsent sein und nimmt an Trainingslagern an. Anfang Februar geht es für vier Tage nach Kaiserslautern. (AN)