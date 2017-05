2017-05-30 00:04:15.0

Schrag triumphiert erneut

Radsport: Aichacher siegt in Karbach

Daniel Schrag konnte am Sonntag das Sichtungsrennen in Karbach (Main Spessart) im Zielsprint für sich entscheiden. Die U15 musste die anspruchsvolle Runde über 17,3 Kilometer mit zwei Anstiegen zweimal absolvieren.

Am ersten Anstieg, etwa nach einem Kilometer, konnte sich eine Gruppe mit sieben Fahrern vom Feld absetzen. Als am nächsten Berg wieder attackiert wurde, bestand die Spitzengruppe nur noch aus vier Fahrern, darunter auch Daniel Schrag. Zu Beginn der zweiten Runde konnten nur noch Benjamin Boos ( RSV Ellmendingen), Enzo Decker (TV Birkenfeld) und der Aichacher das Tempo mitgehen. 500 Meter vor dem Ziel setzten Daniel Schrag und Enzo Decker zum Schlusssprint an, welchen Benjamin Boos nicht mehr mitging. Der Sieg wurde durch 0,007 Sekunden zugunsten des Aichachers entschieden. Die drei Spitzenreiter lieferten mit einem Vorsprung von über drei Minuten auf den Vierten ein extrem starkes Rennen. (AN)