2017-06-09

Schießen Schützinnen zeigen, wo es langgeht

Beim Damenschießen im Schützengau Aichach gibt es Spitzenergebnisse. Auch die Beteiligung ist erstklassig. Sophia Held aus Oberwittelsbach gelingt ein 1,0-Teiler.

Starke Leistungen boten die Teilnehmerinnen beim Damenschießen des Sportschützengaus Aichach in Walchshofen. Von Platz eins bis 99 erzielten die Schützinnen allesamt Teiler unter 100.

Die Gau-Damenleiterinnen Brigitte Gabriel und Maria Oswald freuten sich sowohl über die guten Ergebnisse als auch über die rege Teilnahme. Gegenüber dem Vorjahr gab es wieder ein leichtes Plus auf der Teilnehmerliste. EDV-Referent Rudolf van Tricht hatte an drei Schießtagen die Ergebnisse ausgewertet. Die Schützinnen aus Schönbach heimsten zwei der drei Wanderpokale ein, einen Pokal für die Meistbeteiligung (13 Schützinnen) und den Maria-Kienmoser-Pokal für den besten Teilerschnitt (14,4). Den dritten Wanderpokal holte sich das Team Oberwittelsbach in der Mannschaftswertung mit 134,4 Punkten. Der erste Platz bei den Juniorinnen in der Mannschaftswertung ging an Schönbach I mit 287,3 Punkten. Bei der Jugend siegte das Team aus Mauerbach mit 383,4 Punkten, bei den Schülermannschaften Todtenweis IV mit 590,2 Punkten.

Oberwittelsbacherin Pia Held ist nicht zu schlagen

Die beste Leistung zeigte Pia Held (Oberwittelsbach), die einen 1,0 Teiler in der Damenklasse Einzel Luftgewehr erzielt hatte. Platz eins in der Teilerwertung Aufgelegt ging an Katharina Wachinger (Obergriesbach) mit einem 25,2-Teiler. Die Teilerwertung Luftpistole führte Anna-Lena Hammer (Schönbach) mit einem 73-Teiler an.

Bei der Punktewertung zählte die Differenz auf 300 plus Teiler. Pia Held (Oberwittelsbach) erreichte mit 289 Ringen und einem 1,0-Teiler zwölf Punkte und somit Platz eins. Veronika Pfaffenzeller (Sulzbach) hatte bei den Juniorinnen A mit 43,2 Punkten die Nase vorne, bei den Juniorinnen B Carolina Müller (Sulzbach) mit 38 Punkten. Den ersten Platz bei der Jugend belegte Celina Stegmann (Mauerbach) mit 74,5 Punkten. Bei den Schülerinnen siegte Hannah Rott (Todtenweis) mit 105,3 Punkten.

Petra Sauer (Todtenweis) siegte bei den Damen 50+ frei stehend mit 61,3 Punkten und Katharina Wachinger (Obergriesbach) bei den Damen 50+ Auflage mit 40,2 Punkten. (wak)