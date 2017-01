2017-01-16 11:03:00.0

Futsal Schwäbische: Egg ist für Dasing Endstation

In der Endrunde der schwäbischen Meisterschaft unterliegt der Kreisklassist in der ersten Partie gegen den Landesligisten mit 1:7. Warum die Spieler rund um Co-Trainer Sepp Friedl dennoch nicht enttäuscht sind. Von Philipp Schröders und Walter Brugger

In der Partie gegen den SV Egg an der Günz unterlagen die Spieler des TSV Dasing in den roten Trikots (hier David Gilg) mit 1:7. Der Landesligist war für das Team zu stark. Allerdings musste Dasing auch auf Leistungsträger verzichten.

Am Ende setzte sich die Klasse eines Landesligisten dann doch gegen den Kreisklassisten durch. Die Überraschung blieb aus. Aber schon die Teilnahme an der Endrunde der schwäbischen Meisterschaft im Futsal als erster Kreisklassist überhaupt war ein großer Erfolg für den TSV Dasing.

Gegen den SV Egg an der Günz unterlag die Mannschaft am Samstag in der Günzburger Rebay-Halle mit 1:7. Damit war für Dasing schon nach der ersten Partie Schluss. Das Team begleitete Co-Trainer Sepp Friedl an diesem Tag. Jürgen Schmid, der sowohl die Aktiven als auch die A-Jugend betreut, hatte sich für den Nachwuchs entschieden. Der trat parallel in Gersthofen bei der schwäbischen Endrunde an (siehe Artikel unten). Mit Kaan Ayyildiz, Marco Ruppenstein und Stefan Baumüller, die für die Jugend spielten, fehlten in Günzburg drei wichtige Akteure. „Es war ein bisschen Pech für uns, dass beides gleichzeitig stattfand“, sagt Co-Trainer Friedl. Die Spieler aus der Jugend fehlten dem Team. Mit Jonathan Rettig und Christian Fischer reisten zwei Ersatzspieler mit, die noch keinen Einsatz in der Halle in dieser Saison hatten.

So schoss Egg in den ersten elf Minuten bereits vier Tore. „Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen“, sagt Friedl. Dagegen startete Eggs Simon Schropp gleich mit zwei Treffern durch (3., 10.). Laut dem Dasinger Co-Trainer hätte es danach einen Strafstoß für den TSV geben müssen. „Vielleicht hätte das dem Spiel eine andere Wendung gegeben“, sagt Friedl. Überhaupt entschieden die Unparteiischen im Zweifelsfall eher für Egg. Auch der Dasinger Torwart Lukas Franken, der bei der Vorrunde in Friedberg eine Glanzleistung gezeigt hatte, erwischte in Günzburg einen schlechten Tag. Immerhin schoss Benedikt Dengler in der 25. Minute noch den Ehrentreffer für Dasing.

Friedl sagt, das Egg sich perfekt auf die Partie vorbereitet hatte. Das Landesliga-Team wollte wohl eine Blamage vermeiden, nachdem Dasing in der Vorrunde reihenweise höherklassige Gegner besiegt hatte. Trotz der Niederlage in Günzburg sagt Friedl, dass allein schon die Teilnahme an der Endrunde ein „tolles Erlebnis“ war. In der Halle habe eine super Stimmung geherrscht. „Die Kulisse war einfach geil“, sagt Friedl. Die Mannschaft verfolgte dann auch gespannt die folgenden Partien.

Im Halbfinale scheiterte der SC Bubesheim am BSK Olympia Neugablonz. Nach der Endspielniederlage 2015 und dem Halbfinal-Aus 2016 war auch diesmal die Vorschlussrunde Endstation für den Hausherrn. Bubesheim musste sich mit 2:4 geschlagen geben. Noch deutlicher fiel der Erfolg von Türkspor Augsburg gegen den Ligarivalen und Dasing-Bezwinger SV Egg aus. Dabei war Egg noch mit 1:0 in Führung gegangen, verlor dann aber unter Wert mit 1:7. „Uns war klar, dass Kleinigkeiten das Endspiel entscheiden werden“, sagt Türkspor-Coach Ivan Konjevic und ergänzt: „Ganz entscheidend war, dass wir nur ja nicht in Rückstand geraten.“ Und so entwickelte sich gegen Neugablonz ein Finale, das sehr taktisch geprägt und ewig lange auf der Kippe stand.

Am Ende setzte sich Türkspor mit 2:1 durch und jubelte. Zumal Deniz Eryildirim den Preis als bester Keeper zugesprochen bekam und Neuzugang Manuel Hiemer für seine fünf Endrundentreffer noch die Auszeichnung als bester Torschütze überreicht wurde. Alexander Günter vom BSK Olympia Neugablonz wurde als bester Turnierspieler geehrt.

Auch wenn Dasings Co-Trainer Friedl und seine Spieler bei den Partien nach dem Viertelfinale nur noch als Zuschauer dabei waren, betont er: „Wir sind nicht enttäuscht.“ Zudem glaubt Friedl, dass Dasing durchaus Potenzial hat im Hinblick auf die kommenden Endrunden der Schwäbischen. „Das war nicht das letzte Mal für uns.“