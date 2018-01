2018-01-27 12:25:00.0

Futsal Sechs U-15-Teams kämpfen um Hallenkrone

Beim Kreisfinale sind Hollenbach/Petersdorf und Dasing am Sonntag am Start.

Die nächste Entscheidung im Hallenfußball steht am Sonntag an. Die U15-Junioren des Jugendkreis Augsburg ermitteln in Schwabmünchen in der Leonhard-Wagner-Halle West ab 10 Uhr den Kreistitelträger im Futsal. Den Landkreis Aichach-Friedberg vertreten dabei die SG Hollenbach/Petersdorf und der TSV Dasing.

Zum Jahreswechsel konnte sich in der Dasinger Schulsporthalle die SG Hollenbach/Petersdorf den Landkreismeister-Titel vor den Dasingern erspielen. In einer spannenden Endrunde jubelte am Ende die Truppe um Trainer Michael Lidl. Das Hollenbacher Team um Semih Yigit, Alfredo Dreier, Lukas Huber, Elias Ruisinger, Jonas Lidl, Julian Nefzger, Samuel Högg und Martin Lang durfte damit erneut einen Hallentitel feiern, nach dem ihnen dieses Kunststück bereits bei den E-Junioren vor drei Jahren gelungen war. Mit entscheidend auf Hollenbacher Seite war Julian Nefzger, der durch seinen Treffer gegen die SG Ottmaring den Titel perfekt machte und das Endrundenticket löste. Nefzger erzielte beim Finale sechs Treffer.

In Schwabmünchen werden sich die beiden nun gegen die SG/ Bergheim/Inningen, JFG Lohwald, TSV Schwaben Augsburg und dem TSV Schwabmünchen behaupten müssen. Der Nachwuchs des TSV Dasing bestreitet dabei ab 10 Uhr das Eröffnungsspiel gegen die JFG Lohwald, während die SG Hollenbach im dritten Turnierspiel ihren ersten Auftritt gegen die SG Bergheim um 10:30 Uhr hat. Die beiden Landkreiskontrahenten treffen dann um 11.30 Uhr aufeinander. Der neue Titelträger wird dann kurz vor 14 Uhr feststehen. (r.r)