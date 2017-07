2017-07-12 18:29:00.0

Leichtathletik Seitz und Ostermair erlaufen schwäbische Titel

Bei den Meisterschaften in Friedberg sind die Aichacher Athleten vorne dabei. Mehrere Podestplätze kommen dazu.

Die Temperaturen hätten angenehmer sein können bei den Schwäbischen Leichtathletik-Meisterschaften in Friedberg. Und auch die leichten Regenschauer förderten nicht gerade die Leistungen. Trotzdem ließen sich vor allem die Aichacher Leichtathleten nicht unterkriegen und zeigten bei den schwäbischen Meisterschaften der Aktiven, U18 und U14 teilweise recht gute Leistungen.

So gewann Ilva Seitz (LC Aichach) souverän den U14-Titel über 800 Meter. Zum Sieg reichte ihr eine Zeit von 2:36,45 Minuten - rund vier Sekunden über ihrer aktuellen Bestzeit. Etwas enttäuschend in diesem Jahr waren die Leistungen bei den Aktiven. Häufig waren die Leistungen in der U18 besser als bei den Frauen oder Männern. Einen Doppelstart legte Resi Christl (LC Aichach) hin: Über die 100 Meter sprintete sie in 19,19 Sekunden, über die 200 Meter in 41,41 Sekunden - beides Saisonbestleistungen für die W65-Athletin. Katrin Wörmann (LG Aichach-Rehling) wurde Vierte über 100 Meter in 13,18 Sekunden; über 200 Meter holte sie sogar Bronze in 27,36 Sekunden.

Auch am Start: die Mauerbacherin Agnes Hartl (TGV Augsburg). Sie holte Bronze über 800 Meter in 2:26,81 Minuten. Den Titel schnappte sich die 18-jährige Johanna Ostermair (LG Aichach-Rehling) in 2:22,81 Minuten - persönlicher Rekord. Ihre Vereinskameraden Michael Regau, Niklas Baufeld und Andreas Regele wurde jeweils Dritter: Regau über 100 Meter in 11,83 Sekunden, Baufeld über 200 Meter in 24,73 sowie Regele über 400 Meter in 54,79 Sekunden. (hokr)