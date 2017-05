2017-05-30 16:28:00.0

Tennis Sie greifen das erste Mal zum Schläger

Der TC Obergriesbach und der TSV Pöttmes bieten einen speziellen Kurs für Anfänger zwischen 30 und 50 Jahren an. Was hinter dem Konzept des „Fast Learning“ steckt und wie die Vereine davon profitieren können. Von Sebastian Richly

Ein Schlag mit der Vorhand, eine schnelle Drehung auf die linke Seite und der Wechsel des Griffs für den Rückhandschlag. Nach nur wenigen Einheiten beherrscht Peter Högenauer bereits die Grundschläge beim Tennis. Der 43-jährige Zahlinger ist einer von 16 Teilnehmern beim Anfängerkurs „Fast Learning“ in Obergriesbach. Seit einigen Wochen werden diese speziellen Kurse beim TC Obergriesbach und beim TSV Pöttmes angeboten.

Die Teilnehmer sollen möglichst schnell selbstständig spielen können und die verschiedenen Techniken beherrschen. Das innovative Trainingskonzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Tennisverband entwickelt und richtet sich an Anfänger zwischen 30 und 50 Jahren. Petra Klytta, Jugendwartin beim TC Obergriesbach, hatte die Idee, dass Trainingsprogramm beim TCO anzubieten: „Ich war auf einer Informationsveranstaltung und sofort begeistert vom Konzept.“ Auffällig ist, dass viel gespielt wird. Trainer Daniel Vales greift hin und wieder ein, ansonsten fliegen die Bälle der insgesamt acht Teilnehmer des Kurses in Obergriesbach über den roten Sandplatz. „Wichtig ist, dass die Teilnehmer so viel schlagen wie möglich. In den ersten Stunden wird deshalb auch kaum mit Netz gespielt“, erklärt Petra Klytta, die sich ein spezielles Ziel gesetzt hat: Sie will wieder mehr Menschen für den Tennissport begeistern.

ANZEIGE

Und dabei steht nicht nur der Nachwuchs im Mittelpunkt. „Bei den 30- bis 50-Jährigen klafft in vielen Vereinen eine Lücke. Gerade diese Zielgruppe versuchen wir jetzt für den Sport zu begeistern“, erzählt sie. Häufig kann der Spielbetrieb in diesen Altersklassen nur noch durch Spielgemeinschaften aufrechterhalten werden. In Obergriesbach etwa gibt es eine Damenmannschaft bis 30 Jahren sowie eine Damen-50. Bei den Männern ist die Situation noch extremer. Lediglich eine Hobbymannschaft, deren Spieler älter als 50 Jahre sind, gibt es beim TCO. „Die kleinen Vereine müssen immer mehr kämpfen. Wenn wir uns nicht irgendetwas einfallen lassen, gibt es in Zukunft vielleicht keinen Tennisverein mehr“, warnt Klytta.

Der TC Obergriesbach denkt an die Zukunft

Mit „Fast Learning“ sollen vor allem Familien angesprochen werden: „Es gibt keinen Druck. Viele wollen einfach nur ein bisschen spielen, ohne gleich einer Mannschaft beizutreten“, sagt Klytta. Die Eltern könnten gemeinsam mit ihren Kindern auf den Tennisplatz gehen. Der TCO hat aktuell 65 Mitglieder, davon sind gerade einmal zehn im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Derzeit besuchen 16 Teilnehmer die beiden Kurse in Obergriesbach: „Es wäre schön, wenn möglichst viele Lust auf Tennis bekommen und sich unserem Verein anschließen.“

Auch wenn die Technik bei dem ein oder anderen schon ganz gut aussieht, für ein Match gegen einen erfahrenen Spieler reicht nach dem ersten Kurs mit zehn Übungsstunden noch nicht. Das sieht man auch während des Trainings. Viele Schläge werden sauber ausgeführt, doch ab und an trifft auch ein Ball Trainer Daniel Vales. Nicht weiter schlimm, sagt Petra Klytta: „Es gibt noch die Kurse zwei und drei. Da wird dann das Gelernte vertieft und die Fähigkeiten weiter ausgebaut.“

Paul Högenauer kann schon jetzt ganz gut mit dem Schläger umgehen. Auch wenn noch nicht über die gesamte Länge des Platzes gespielt, hat man nicht den Eindruck einen Anfänger vor sich zu haben. Der 43-Jährige kann sich durchaus vorstellen, den Sport regelmäßig auszuüben: „Warum nicht. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich wollte mich wieder mehr bewegen und habe mich einfach angemeldet“, erzählt der Zahlinger. Auch die anderen Teilnehmer schlagen sich achtbar bei ihren ersten Schlägen. »

Interessenten können sich bei Petra Klytta unter Telefon 0176/32335833 melden.