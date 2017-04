2017-04-12 17:40:37.0

Fußball-Kreisklasse Sielenbach empfängt Wulfertshausen zum Kellerduell

Zuvor müssen die abstiegsbedrohten Teams aber bei zwei Aufstiegsanwärtern ran. Sorgen beim SVW

Das Schlussdrittel der Saison wird am Osterwochenende eingeläutet. Während die Meisterschaftsfrage geklärt sein sollte, ist der Abstiegskampf an Spannung nicht zu überbieten. Schlusslicht SV Wulfertshausen tritt beim unmittelbaren Konkurrenten TSV Sielenbach an – zuvor haben beide am Karsamstag zwei dicke Brocken zu meistern.

Wulfertshausen trifft im Derby auf den TSV Friedberg, und Sielenbach ist zu Gast beim Tabellenzweiten SC Mühlried. SVW-Spielertrainer Bastian Schaller spricht von einem brutalen Wochenende für sein Team. „Das wird sicher eine gewisse Richtung vorgeben.“ Nach der 2:3-Auswärtspleite in Gundelsdorf ist sein Team nun auf den letzten Platz abgerutscht. „Bei uns wird derzeit einfach alles bestraft“, klagt er. Seinem Team unterlaufen in der Defensive zu viele leichte Fehler. In Gundelsdorf führte man mit 2:0, dann lud man die Heimelf förmlich zu den Treffern. Die Heimaufgabe gegen den TSV Friedberg wird dabei alles andere als eine leichte Hürde. „Auf dieses Derby haben wir uns vor der Saison mächtig gefreut. Nun sprechen die Vorzeichen nicht unbedingt für uns“, so Schaller, der selbst am vergangenen Wochenende mit einer Bänderverletzung vorzeitig das Spiel beenden musste. „Ich bin umgeknickt, und das hat sich nicht gut angehört.“ Dem nicht genug wird ihm in den nächsten Spielen auch Tim Halbauer nicht zur Verfügung stehen, der sich wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte abholte. Daneben quälen sich der routinierte Manuel Gängler und Youngster Marcel Schwankhart mit Leistenproblemen.

Die Torfabrik der Liga kommt mit 52 Toren aus Mühlried. Der Tabellenzweite um Toptorjäger Marco Rechenauer trifft auf den TSV Sielenbach. Die Nowak-Truppe hat zuletzt ihr Kämpferherz wiederentdeckt und war beim 1:1 gegen Gebenhofen dem vierten Dreier ganz nahe – erst drei Minuten vor dem Ende kassierte man den Ausgleich. Entsprechend optimistisch geht der TSV den Doppelspieltag an. In Mühlried will man sich eine gute Ausgangsposition für das Keller- duell am Ostermontag verschaffen. Auch für Wulfertshausens Coach ein ganz wichtiges Spiel: „Da erwartet uns eine ganz heikle Aufgabe“, so Bastian Schaller, „da dürfen wir einfach nicht leer ausgehen.“ (r.r)