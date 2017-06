2017-06-05 14:20:00.0

Fußball Kreisklasse Aichach Sielenbach rettet sich auf der Ziellinie

Nowak-Elf schafft am letzten Spieltag einen Sieg gegen Gundelsdorf und profitiert von der Niederlage des SV Wulfertshausen. Der neue Spielertrainer kommt aus Ried. Von Reinhold Rummel

Als Tabellenletzter ging der TSV Sielenbach in den letzten Spieltag der Fußball-Kreisklasse Aichach – am Ende rettete sich die Elf von Daniel Nowak mit einem 1:0-Erfolg beim FC Gundelsdorf. Der SV Wulfertshausen steigt nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Oberbernbach in die A-Klasse ab. Beim 5:1-Derby-Sieg über den FC Affing II gelangen Dasings Spielführer Jörg Marquart drei Treffer.

Gundelsdorf – Sielenbach 0:1

Als das Ergebnis aus Wulfertshausen eintraf, brach der Jubelsturm bei den Sielenbachern los. Spieler und Verantwortliche lagen sich freudestrahlend in den Armen – der Klassenerhalt wurde auf den letzten Drücker geschafft. Coach Daniel Nowak erklärte: „Ich bin noch nie als Trainer abgestiegen und deshalb bin ich besonders stolz, dass meiner Mannschaft nach dieser verkorksten Saison doch noch einen Super-Abschluss geglückt ist.“ Der sportliche Leiter Gino Raccosto sagte, „ich habe daran geglaubt, dass wir unser Soll noch erfüllen. Das Glück hat uns nicht im Stich gelassen.“ Bevor er zur großen Abschlussparty ins Sielenbacher Sportheim blies, verkündete er noch schnell den neuen Spielertrainer für die kommende Saison. Vom SV Ried soll der blutjunge Lukas Meisetschläger, 20, dem TSV Sielenbach neuen Wind einhauchen. Den viel umjubelten Siegtreffer erzielte bereits in der 20. Spielminute Christoph Bauer, nachdem zuvor ein Querschläger des Gundelsdorfers Georg Schmid an den Pfosten gesegelt war.

Tor 0:1 Bauer (20.). Zuschauer 120. Schiedsrichter Gerhard Grund.

Wulfertshaus. – Oberbernbach 1:2

Im vergangenen Sommer siedelte der SV Wulfertshausen aus der Augsburger Kreisklasse nach Aichach um. Dort wollte die Elf von Spielertrainer Bastian Schaller erfolgreicher abschneiden – weit gefehlt. Mit der 1:2-Heimniederlage gegen Oberbernbach steigen die Orangen als Tabellenletzter in die A-Klasse ab. Coach Bastian Schaller, der für die neue Runde verlängert hat, war mächtig angefressen: „Zu unserem letzten Heimauftritt gibt es nichts zu sagen.“ Dabei hatte der SVW vor dem letzten Spieltag zwei Punkte Vorsprung auf Sielenbach. Nach der Pause leitete SCO-Spielertrainer Aydin Güner mit zwei Treffern den Untergang der Hausherren ein. Der Anschlusstreffer von Sebastian Schmieder in der Nachspielzeit änderte nichts mehr.

Tore 0:1 Güner (67.), 0:2 Güner (83.), 1:2 Schmieder (90.). Zuschauer 120. Schiedsrichter Ralph Krämling.

TSV Dasing – FC Affing II 5:1

Doppelten Grund zur Freude hatte Dasings Coach Jürgen Schmid. Zum einen siegte sein Team verdient, zum anderen „darf mein alter Affinger Spezl Peter Lechner zwei Kisten Gerstensaft liefern.“ Diese hatte der Affinger durch die 1:5-Derby-Niederlage verloren. Vor allem Spielführer Jörg Marquart zeigte sich in blendender Verfassung. Die Maßvorlagen seiner Mitspieler drückte der 28-Jährige dreimal ins Netz. Den Ehrentreffer des FCA erzielte Marcus Klein per Foulelfmeter. Die beiden Schlussmänner Lukas Franken (Dasing) und Philipp Pistauer (Affing) zeichneten sich mehrfach aus.

Tore 1:0 Gilg (12.), 2:0 Marquart (25.), 2:1 Klein (40./FE), 3:1 Marquart (43.), 4:1 Onuoha (70.), 5:1 Marquart (85.). Zus. 50. Schiedsrichter Maxi Wanner.

DJK Stotzard – Inchenhofen 0:0

Keine Treffer gönnten die beiden Torhüter Alexander Käufer (DJK) und Kai Besler den Sturmreihen. Die Zuschauer mussten sich mit einem müden Sommerkick zum Finale zufrieden geben.

Tore Fehlanzeige. Zuschauer 50. Schiedsrichter Abdullah Carman.

WF Klingen – DJK Gebenhofen 1:4

Als bester Neuling beendete Gebenhofen die Spielrunde in der Kreisklasse auf Platz vier. Der scheidende Coach Norbert Jemiller freute sich über die gelungene Abschiedsvorstellung, zu der Michael Eibel (wechselt zum VfL Ecknach) zwei Treffer beisteuerte. Den Führungstreffer der DJK erzielte Thomas Schaich.

Tore 0:1 Schaich (1.), 1:1 Andraschko (23.), 1:2 Eibel (39.), 1:3 Eibel (70.), 1:4 Brucklachner (84.). Zuschauer 60. Schiedsrichter Stefan Ebenbeck.

SV Ried – TSV Friedberg 2:6

Mit einer 2:6-Heimpleite beendete der SV Ried eine Achterbahn-Saison (Platz sieben). Michael Meisetschläger agiert künftig nur noch als Co-Trainer; neuer Spielertrainer wird der 28-jährige Andre Kölz (bis zum Winter Co-Trainer bei den Wanderfreunden Klingen). Ried war gegen Friedberg eine Halbzeit gleichwertig, brach dann aber ein.

Tore 0:1 Mustafi (7.), 1:1 Michael Meisetschläger (35.), 1:2 Pietruska (46.), 1:3 Pietruska (49.), 2:3 Lukas Meisetschläger (56.), 2:4 Huber (70.), 2:5 Yilmaz (81.), 2:6 Mustafi (86.). Zuschauer 50. Schiedsrichter Fatih Darici.

FC Gerolsbach – SC Mühlried 3:1

In einem unterhaltsamen Lokalderby besiegte der Meister den Tabellenzweiten mit 3:1. Der frühe Führungstreffer von Roman Redl begünstige das Gerolsbacher Spiel.

Tore 1:0 Redl (2.), 2:0 Limmer (56.), 2:1 Nikolov (67./FE), 3:1 Plöckl (72.). Zus. 200. Schiedsrichter Cornel Nicolae.