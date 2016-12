2016-12-21 00:04:29.0

Futsal Sielenbacher Frauen Dritte

Bei der Futsal-Kreismeisterschaft ist für die Fußballerinnen des TSV Sielenbach erst im Halbfinale Schluss. Carina Schneider erzielt vier Treffer. Von Sebastian Richly

Die Fußballerinnen des TSV Sielenbach landeten bei den Futsalkreismeisterschaften des Kreises Augsburg in der Aichacher Vierfachturnhalle auf Platz drei und sind damit bester Nicht-Bezirksligist.

In Gruppe B siegten die Sielenbacherinnen zunächst gegen den TSV Friedberg (3:0) sowie gegen Erlingen (1:0). Gegen Ottmaring (0:0) und Zell-Bruck (1:1) gab es für den Kreisklassisten jeweils ein Unentschieden, was am Ende Platz eins in der Gruppe bedeutete. Im Halbfinale ging es dann für das Team des Trainerduos Christoph Bauer und Martin Janyga gegen den TSV Gersthofen.

Trotz guter Leistung verloren die Sielenbacherinnen am Ende mit 2:0. Im Spiel um Platz drei kehrte dann der Erfolg zurück. Gegen Zell-Bruck gab es diesmal einen 2:0-Sieg durch die Tore von Joana Müller und Carina Schneider, die mit vier Treffern die erfolgreichste Schützin der Sielenbacherinnen war. Das Finale entschied der TSV Gersthofen gegen Biberbach mit 2:0 für sich.