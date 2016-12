2016-12-22 00:02:26.0

Laufsport Silvesterlauf kommt schon vor Weihnachten gut an

Es gibt bereits etliche Anmeldungen für das 50. und letzte Gersthofer Lauf-Event. Wird es ein Rekord? Von Johann Eibl

Zwei Wochen noch, dann kann man hinter das Jahr 2016 einen Haken setzen. Ehe jedoch 2017 begrüßt wird, steht noch ein sportliches Großereignis im Kalender: der 50. internationale LEW-Silvesterlauf, den wie in den all den Jahren zuvor die Leichtathletik-Abteilung des TSV Gersthofen ausrichtet. Ob es die Veranstaltung im kommenden Jahr noch gibt, steht derzeit in den Sternen (wir berichteten). Die Organisatoren sind amtsmüde.

Dass der 31. Dezember diesmal auf einen Samstag fällt, ist sicher kein Nachteil, wenn es um die Zahl der Teilnehmer geht. Bereits jetzt ist das Interesse groß. Für den Hauptlauf haben sich schon etliche Teilnehmer angemeldet.

Ein Name fällt den Leichtathletik-Freunden ins Auge: Cornelia Griesche hat sich wieder angemeldet. Man darf davon ausgehen, dass die Langstrecklerin von der DJK Ingolstadt erneut für einen Spitzenplatz in Betracht kommt. Die Läuferin, die 1993 geboren wurde, gewann in Gersthofen 2013, 2014 und 2015; bei ihrem bislang letzten Gastspiel erzielte sie auf der rund 9,7 Kilometer langen Strecke eine Zeit von 33:41 Minuten, nicht weniger als 142 Sekunden vor der Zweiten. Sollte auch Tobias Gröbl (LG Zusam) an den Start gehen, könnte er für einen neuen Rekord sorgen. 2015 hat er mit den sechsten Sieg in Folge mit Konrad Dobler gleichgezogen. Sieben Siege in Folge hat noch niemand geschafft.