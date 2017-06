2017-06-07 16:50:00.0

Fußball-Landesliga Simon Fischer jubelt jetzt für Aindling

Der TSV holt den ehemaligen Hollenbacher aus Pipinsried und erhofft sich so mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Im Pokal wartet der FC Gundelfingen. Von Sebastian Richly

Lange war Landesligist TSV Aindling auf der Suche nach einem Knipser und hat ihn nun in Person von Simon Fischer gefunden. Der 20-jährige kommt vom Regionalliga-Aufsteiger FC Pipinsried ans Schüsselhauser Kreuz. Für Josef Kigle, den Sportlichen Leiter, der Königstransfer. „Genau so ein Spieler hat uns noch gefehlt. Simon ist wendig, schnell und sucht immer den direkten Weg zum Tor. Genau das brauchen wir.“

Kigle spielt damit auf die fehlende Durchschlagskraft an, die in der vergangenen Spielzeit eines der Hauptprobleme der Aindlinger war und eine bessere Platzierung verhinderte. Schon länger hatte der TSV den talentierten Fischer im Blick, nun hat es mit der Verpflichtung geklappt. Fischer war mit 20 Treffern maßgeblich am Bezirksliga-Aufstieg des TSV Hollenbach beteiligt und schoss in der Vorrunde 18 Treffer für die Elf vom Krebsbach. Dadurch wurde Bayernligist FC Pipinsried auf das Sturm-Juwel aufmerksam und holte ihn in der Winterpause. Beim FCP konnte sich Fischer, der in Friedberg auf die Berufsschule geht und in Hollenbach wohnt, aber nicht durchsetzen. Lediglich vier Mal lief er in der Bayernliga für Pipinsried auf. „Wir sind sehr froh, dass wir ihn jetzt verpflichten konnten“, sagt Josef Kigle weiter. Bei einem anderen Neuzugang gibt es allerdings Probleme. Der TSV Neusäß soll bei Christian Wink eine für den TSV zu hohe Ablöse aufgerufen haben: „Da sehe ich im Moment keine Basis. Ich hoffe, dass wir ihn dennoch irgendwie holen können, ansonsten müssen wir umplanen“, so Kigle.

Am Donnerstag, 14. Juni beginnt die Vorbereitung beim TSV, dann werden auch die Neuen vorgestellt. Am Mittwoch, 5. Juli, empfängt Aindling im Toto-Pokal den Bayernliga-Absteiger FC Gundelfingen.