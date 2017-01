2017-01-02 19:01:00.0

Modellbau-Autorennen Simon Lauter lässt alle Japaner hinter sich

Simon Lauter tritt mit seinem ferngesteuerten Rennwagen bei der Weltmeisterschaft in Shizuoka an. Nur wenige Deutsche werden dafür ausgewählt. Wie der 21-jährige Meringer alle Konkurrenten abhängt. Von Philipp Schröders

Die Weltmeisterschaft ist fest in japanischer Hand. Das wird auf den ersten Blick klar. Doch aus der langen Reihe der Asiaten sticht ein Fahrer hervor – der dunkelblonde Simon Lauter. Wie seine Konkurrenten hält der 21-jährige Meringer eine pistolenartige Fernsteuerung in der Hand und wartet mit konzentriertem Blick auf das Startsignal.

Die zehn Fahrer stehen nebeneinander auf einem Podest, den Blick gerichtet auf die Rennstrecke. „Drivers on the tone“, ruft der japanische Stadionsprecher in stark gefärbtem Englisch. Dann ertönt eine Hupe und die schuhkartongroßen Modellrennwagen düsen los. In mehreren Runden geht es über die mit scharfen Kurven versehene Strecke. Vorneweg das Auto des Meringers, auf das in Gelb und Orange flammenartige Muster gemalt sind.

ANZEIGE

Die Firma Tamiya ist in Deutschland nicht sehr bekannt, außer bei Anhängern der Modellbauszene. Dabei handelt es sich um einen der größten Hersteller der ferngesteuerten Wagen. „In Japan hat sie ungefähr so einen Bekanntheitsgrad wie Lego“, sagt Lauter. Der 21-Jährige ist mit der Marke aufgewachsen. Mit fünf Jahren bekam er zu Weihnachten sein erstes ferngesteuertes Auto geschenkt. Bald trat er bei Rennen an. Wie in der Welt des Motorsports gibt es verschiedene Klassen. Die Rennen werden unter freiem Himmel auf Asphalt und in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Lauter tritt zurzeit in zwei Klassen an. Zuletzt gewann er beim Euro Cup in Sonneberg. Das ist eine Art deutsche Meisterschaft, die von Tamiya mit viel Aufwand ausgerichtet wird. Das ganze Jahr über finden Qualifikationsrennen statt. Bei denen muss der 21-jährige Meringer Bestzeiten erzielen, um ins Finale zu kommen.

Lauter beweist seine Klasse seit Jahren. Darum wählte ihn der Hersteller nun aus, in Japan mit zwei anderen Landsmännern bei der Weltmeisterschaft anzutreten. Eine große Ehre in der Szene. Das letzte Mal waren vor neun Jahren Deutsche im Land der aufgehenden Sonne bei den World Championships vertreten. Insgesamt umfasst das Teilnehmerfeld über 120 Starter.

Für Weltmeister Simon Lauter kommt der Erfolg überraschend

Die Weltmeisterschaft wird in der Großstadt Shizuoka, dem Firmensitz von Tamiya, ausgetragen. Lauter ist beeindruckt von dem riesigen Aufwand und der akribischen Organisation. Aufgrund der Sprachbarriere ist es aber schwierig, mit den japanischen Fahrern zu plaudern. Im Hinblick auf die technischen Details der Modelle wird immerhin ein wenig gefachsimpelt. „Mit Händen und Füßen“, sagt der Meringer und schmunzelt.

Lauter wird der Klasse GT5 zugeteilt, die es in Deutschland gar nicht gibt. Dort trifft er auf 24 Konkurrenten. Für die Rennen in Japan musste der Meringer seinen Wagen umrüsten, zum Beispiel brauchte er einen anderen Akku und Regler, der den Antrieb mit Strom versorgt. Vor Ort wird Lauter dazu verpflichtet, einen Satz neue Reifen zu kaufen. Es herrschen strenge Vorschriften, damit niemand seinen Flitzer heimlich aufmotzt und sich so einen Vorteil verschafft. Die Organisatoren überprüfen die Wagen nach jedem Rennen. Zu Lauters Überraschung sind die Rennwagen mit der japanischen Ausstattung etwas langsamer als bei den Rennen in Deutschland. Einen Vorteil sieht der 21-Jährige dadurch nicht. Grundsätzlich ist bei den Fahrern eine schnelle Reaktionsfähigkeit gefordert. Die kleinen Autos sind teilweise mit 50 oder 60 Stundenkilometern unterwegs. Auf gerader Strecke erreichen sie noch weitaus höhere Geschwindigkeiten.

Bei Lauter funktionieren die Reflexe. Im Qualifying fährt der Meringer der Konkurrenz davon und sichert sich den ersten Platz im Startfeld. „Dass es so gut geht, damit hatte ich nicht gerechnet.“ Einen Tag später beginnen die zwei Finalläufe der besten Zehn. Die Zuschauer jubeln, wenn ein Auto zu einem Überholmanöver ansetzt. Ungewohnt für Lauter, der kein großes Publikum bei Rennen gewohnt ist. Dennoch behält er im ersten A-Finale fünf Minuten lang die Nerven und lässt den zweitplatzierten Japaner die ganze Zeit hinter sich. Der Abstand beträgt über die komplette Renndauer weniger als eine Sekunde. Das zweite A-Finale wird spannend. Der japanische Fahrer macht minutenlang Druck, bis er schließlich eine kleine Lücke findet und in Führung geht. Der Meringer wird Zweiter. Am Ende zählte die Zeit des schnellsten Laufes. Lauter hat knapp die Nase vorn. Mit 0,3 Sekunden Vorsprung wird der 21-Jährige neuer Weltmeister.