2017-08-17 07:50:00.0

Bogenschießen Sittenbacher erzielen Weltrekord

Christine Hannig ist Europameisterin mit dem Recurve-Bogen.

Der Bogenschützenverein Sittenbach (Gemeinde Odelzhausen) war gleich mit drei Teilnehmern bei der Europameisterschaft in Hohegeiß am Start. Christine Hannig wurde souverän Europameisterin in der traditionellen Recurve-Bogenklasse bei den Seniorinnen. Gleichzeitig stellten sie und Detlef Fuhrmann einen Weltrekord in der Tierbildrunde jeweils mit 380 Punkten bei den Damen und 450 Punkten bei den Herren auf. Fuhrmann belegte bei den Senioren in der Recurve-Bogenklasse Platz sieben, ebenso wie Martin Mück bei den Senioren der Compoundschützen.

Mit gemischten Gefühlen fuhr das Trio zu den European Field Archery Championships, die in diesem Jahr im Harz stattfanden. Dort absolvierten sie mit 800 Teilnehmern aus ganz Europa an fünf Tagen fünf verschiedenen Feldparcoure mit jeweils 28 Zielen. Dabei läuft man in Vierergruppen mit in kompletter Ausrüstung querfeldein von einem zum anderen Abschusspflock. Mit Ausnahme des dritten Tages wurden vier Pfeile auf unterschiedlich große Zielscheiben bergauf und bergab geschossen, die einen maximalen Durchmesser von 65 Zentimeter haben und in einer Entfernung zwischen 9 und 73 Metern stehen. Am dritten Tag waren Tierbilder als Ziele aufgehängt, die maximal 55 Meter entfernt waren. Jeder Schütze hatte drei Pfeile, um das Tier auf dem Bild möglichst nah am Herzen zu treffen. Die Parcoure befanden sich auf steilen und rutschigen Pfaden im Wald und auf Skipisten. (AN)