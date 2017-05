2017-05-05 18:31:00.0

Fußball-A-Klasse Spannung gibt es nur noch im Keller

Ecknach II empfängt Mühlhausen zum Abstiegsschlager. Adelzhausen II und Laimering-Rieden mit schweren Aufgaben. Von Sebastian Richly

Endspurt heißt es bei den Fußballern der A-Klasse Aichach. Fünf Spieltage vor Schluss scheint der Kampf auf die Aufstiegsplätze entschieden. An der Spitze dreht der BC Aresing (54 Punkte) einsam seine Kreise. Acht Punkte hat der BCA Vorsprung auf den Tabellenzweiten Merching (46), der wiederum sieben Zähler vor Hörzhausen (39) liegt.

Mehr Spannung verspricht der Abstiegskampf. Dort kämpfen noch vier Teams um den Klassenerhalt. Die beste Ausgangslage hat dabei der FC Laimering-Rieden. Nach dem 2:0-Erfolg über Türkspor Augsburg hat das Team von Spielertrainer Thomas Nöbel nun sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge und noch ein Spiel in der Hinterhand. Vor dem Spiel gegen den TSV Merching gibt sich Nöbel deshalb selbstbewusst. „Das ist eine ganz normale Mannschaft, die über gute Stürmer verfügt.“ Deshalb peilt der Coach, der das Team in der Winterpause übernahm und seitdem kontinuierlich nach oben führte, auch einen Dreier an. In den vergangenen fünf Partien gab es vier Siege und ein Unentschieden – einen Anteil am Erfolg hat auch Nöbel selbst. In sechs Spielen gelangen dem Stürmer vier Tore. Der 32-Jährige nennt noch einen anderen Grund für den Erfolg: „Vom ersten Tag an haben die Spieler voll mitgezogen.“

ANZEIGE

Ebenfalls noch im Abstiegskampf befindet sich die zweite Garnitur des VfL Ecknach. Nach drei Punkteteilungen in Folge ist das Team von Spielertrainer Frank Lasnig auf Platz zwölf abgerutscht. Jetzt empfängt der VfL ausgerechnet den Tabellennachbarn Mühlhausen. Der TSV hat fünf Punkte Rückstand und muss beim Konkurrenten eigentlich schon gewinnen. Gleiches gilt für Schlusslicht BC Adelzhausen II. Durch den Erfolg im Kellerduell gegen Mühlhausen am vergangenen Spieltag zog die Bezirksliga-Reserve zumindest punktetechnisch mit dem TSV gleich.

Doch der Sieg nützt dem BCA nur wenig, wenn sie nicht nachlegen. Am Sonntag geht es aber ausgerechnet gegen den Tabellendritten Hörzhausen. Das Team von Spielertrainer Alexander Gazdag stoppte jüngst mit einem 4:1-Erfolg gegen Weilach seinen Negativlauf.