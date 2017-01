2017-01-27 00:03:51.0

AbstimmungANAichacher Nachrichten Sport-Asse auch 2017 gefordert

Die Von Sebastian Richly

In der Sportart getrennt - im Erfolg vereint. Bei der Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2016 machte wie berichtet Basketballer Alex Eberlein das Rennen vor Triathlet Josef Weber und Schützin Pia Schapfl. Die Gewinner holten sich nun ihre wohlverdienten Preise in der Redaktion der Aichacher Nachrichten ab.

Nur Triathlet Josef Weber konnte leider nicht vorbeikommen. Der 56-Jährige musste sich operieren lassen und ist noch nicht wieder fit. Alle drei Sportler erhielten einen Einkaufsgutschein, den sie in Geschäften im Wittelsbacher Land einlösen können. Der Sieger darf für 100 Euro einkaufen, der Zweitplatzierte für 50 Euro und der Dritte für 25 Euro.

Eberlein Der Basketballer vom TSV Aichach überzeugte im vergangenen Jahr durch starke Leistungen. Vor allem in der Offensive ist er bei den Paarstädter Korbjägern nicht mehr wegzudenken. 23 Punkte erzielt der 26-jährige Lehramtsstudent durchschnittlich pro Spiel – das ist Ligaspitze. In der Bezirksliga belegt Eberlein mit seinem Team derzeit Platz vier. Sein Ziel ist der Aufstieg. Bis Mitte März stehen für Eberlein und Co. noch fünf Ligaspiele an. Außerdem ist der TSV noch im Pokal vertreten. Eberlein möchte das Maximale rausholen. Sollte es mit dem Aufstieg nicht klappen, dann will er zumindest Platz drei holen und seine Stellung als Topscorer verteidigen. Der Einkaufsgutschein könnte ihm zu einer Verschnaufpause verhelfen, denn er möchte sich eine Matratze und Kissen kaufen.

Weber Eigentlich ist der 56-Jährige ein waschechter Radfahrer. Doch seit rund einem Jahr betreibt Weber auch Duathlon und Triathlon. Gleich bei seiner ersten bayerischen Meisterschaft holte der Starter vom RSC Aichach in seiner Altersklasse den Titel. Nach seiner Operation gilt es für Weber nun, schnell wieder gesund zu werden.

Schapfl Die Sportschützin von Gemütlichkeit Todtenweis schrieb im vergangenen Jahr Geschichte. Bei den oberbayerischen Meisterschaften holte sie als erste Schützin ihres Vereins mit dem Lichtgewehr den Titel. Bei der Gaumeisterschaft in der Disziplin-3-Stellung wurde sie kürzlich Zweite in der Schülerklasse. Die Zehnjährige ist ehrgeizig und würde auch im Jahr 2017 liebend gerne an den oberbayerischen Meisterschaften teilnehmen. Auch im Team hat sich die Todtenweiserin viel vorgenommen. In der Schülerrunde möchte sie möglichst viele Ringen zum Erfolg ihrer Mannschaft beisteuern. Was sie sich von ihrem Einkaufsgutschein kaufen wird, weiß sie noch nicht. Beim letzten Mal legte sie sich ein neues Mäppchen zu.