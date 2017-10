2017-10-24 00:05:02.0

Abstimmung Sportler-Wahl: Stefan Langer liegt in Führung

Segelflieger vor Fußballerin Carina Mörmann und Schachspieler Christian Glaser. So machen Sie mit

Endspurt bei der Wahl zum Sportler der Monate August und September. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben.

Zur Wahl stehen Schachspieler Christian Glaser (Aindling), Fußballin Carina Mörmann (Echsheim) und Segelflieger Stefan Langer (Gachenbach). Bislang liegen die Nominierten eng beieinander. Gesternabend lag der 24-jährige Stefan Langer in der Gesamtwertung der drei Abstimmungskanäle vorne. Gefolgt von Fußballerin Carina Mörmann, die für die SG Sandizell-Grimolzhausen/Echsheim-Reicherstein auf Torejagd geht und Schachspieler Christian Glaser, der für den BC Aichach am Brett sitzt und in diesem Jahr den schwäbischen Dähnepokal gewann.

Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist noch lange nichts entschieden, denn vor allem in den Kanälen SMS und Telefon geht es spannend zu. Einiges tun kann sich aber auch noch bei der Online-Abstimmung. Dort liegt Stefan Langer vorne. Schon mit etwas Abstand kommt Carina Mörmann. Bei der SMS-Abstimmung dagegen liegen Mörmann und Langer ziemlich gleich auf, auch Christian Glaser hat in dieser Kategorie noch alle Chancen und liegt in Lauerstellung. Am engsten geht es beim Telefonvoting zu. Hier führt aktuell Carina Mörmann vor Stefan Langer und Christian Glaser.

Alle drei Teilnehmer hätten den Sieg verdient, zeigte das Trio doch außergewöhnliche Leistungen im August und September. Der Aindlinger Christian Glaser setzte sich auf schwäbischer Ebene beim Dähnepokal durch und qualifizierte sich für die Südbayerische Runde. Der 52-Jährige geht künftig beim BC Aichach in der Schwabenliga I an Brett eins an den Start. Nicht wegzudenken ist auch Carina Mörmann beim Kreisligisten SG Sandizell. Sie traf bereits elf Mal in der Liga und war auch beim Kreispokal-Triumph maßgeblich beteiligt. Die 27-Jährige wohnt mittlerweile berufsbedingt in Dachau, pendelt aber zu jedem Training in die Heimat. Viel unterwegs ist Segelflieger Stefan Langer. Der Gachenbacher holte bei den Junioren-Weltmeisterschaften Bronze.

Der Endspurt hat begonnen. Jetzt gilt es für die Kandidaten, bis Donnerstagmittag noch einmal alle Fans zum Abstimmen zu bewegen (siehe Infokasten). Noch ist bei der Wahl nichts entschieden. (sry-)