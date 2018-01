2018-01-28 16:45:00.0

Futsal Stätzling steht sich selbst im Weg

Bei der bayerischen Endrunde in Bad Neustadt merkt man dem jungen Team des Landesligisten die Nervosität an. Am Ende reicht es nicht ganz für das Halbfinale. Von Peter Kleist

Die 36. bayerischen Hallenmeisterschaften wurden zu fränkischen Festspielen. Als der Bayerische Fußball-Verband vor dem Finale um den Lotto Bayern Hallencup die Bayernhymne über die Hallenlautsprecher schickte, sangen die 960 Zuschauer zwar vom weiß-blauen Himmel, drinnen in der Bürgermeister-Goebels-Halle dominierte aber das Rot und Weiß Frankens. Alle vier Halbfinalisten kamen aus den fränkischen Bezirken, für die Teams aus den anderen Regionen des Freistaats – darunter der schwäbische Meister FC Stätzling – war nach der Vorrunde Schluss. Den Titel sicherte sich Türkspor Nürnberg durch einen 1:0-Sieg im Finale gegen den TSV Rottendorf.

Die Stätzlinger erreichten damit also nicht das Ziel, das man sich bei diesen Titelkämpfen gesteckt hatte – nämlich den Einzug ins Halbfinale. Stätzlings Abteilungsleiter Mike Baumeister hatte am Tag danach auch eine Erklärung parat. „Man hat der jungen Mannschaft die Nervosität doch deutlich angemerkt. Die wollten hier noch was ganz Besonderes reißen und standen sich dadurch offensichtlich auch ein bisschen selbst im Weg“, meinte der FCS-Boss. Für das Team, das wie schon bei der schwäbischen Vorrunde in Friedberg und dem schwäbischen Finale in Günzburg mit drei A-Jugendlichen antrat, war der Druck letztlich etwas zu groß. „Schade eigentlich, denn meiner Meinung nach war das Niveau hier schwächer als das beim schwäbischen Finale. Hätten wir in Bad Neustadt so gespielt wie in Günzburg, dann wäre vielleicht der ganz große Wurf drin gewesen – aber es ist auch so eine tolle Geschichte, die wir heuer geschrieben haben“, freute sich Baumeister.

Ein Punkt fehlt den Stätzlingern

Letztlich fehlte den Stätzlingern in der Gruppe ein Punkt beziehungsweise ein Tor im ersten Spiel gegen späteren Finalisten TSV Rottendorf. „Das 0:0 war gerecht, auch wenn wir vielleicht die besseren Chancen hatten, aber am Ende hat uns Torhüter Julian Baumann das Remis gerettet“, so Baumeister. Gegen den 1. FC Oberhaid setzte es eine 0:4-Packung, weil man nach dem 0:1 mit „fliegendem Torwart“ versuchte, das Spiel zu drehen und dann in Konter lief. Da sowohl Rottendorf als auch Oberhaid gegen Burgweinting gewonnen hatten, hätte der FCS sein letztes Gruppenspiel schon mit fünf Toren Differenz gewinnen müssen – doch es reichte eben „nur“ zu einem 3:2 gegen den Meister aus der Oberpfalz. Zwar machte der FCS aus einem 0:1 durch die Tore von Franz Loser, Manuel Utz und Felix Danner ein 3:1, kassierte aber noch ein weiteres Gegentor. Obendrein einigten sich der 1. FC Oberhaid und der TSV Rottendorf auf ein torloses Remis im allerletzten Gruppenspiel und so war für die Stätzlinger mit vier Punkten eben schon nach den Gruppenspielen Schluss.

„Wir haben den Burschen schon nach dem zweiten Spiel gesagt, sie sollen dieses Turnier genießen, aber sie haben offensichtlich zu viel gewollt und konnten nie befreit aufspielen“, analysierte Mike Baumeister. Der war auch von der tollen Stimmung in der Halle angetan. „Da war wirklich mächtig was los, jedes Team hatte einen großen und lautstarken Anhang dabei“, erzählte er. Man lasse sich aber nun auch durch diesen fünften Platz nicht die Stimmung und gute Laune verderben, fuhr der Stätzlinger Abteilungsleiter fort. „Wenn wir hier was geholt hätten, wäre das die Krönung einer tollen Hallensaison gewesen – aber wir sind immerhin schwäbischer Hallenmeister geworden“, hob Baumeister hervor. Und noch etwas betonte er, nämlich dass man sich von diesen Titel auch nichts kaufen könne. „Was nützt dir die bayerische Hallenmeisterschaft, wenn du dann in der Landesliga absteigst“, so Baumeister. Der Rückrunde gilt nun die ganze Konzentration, der Trainingsbetrieb läuft auch schon. Bereits am Dienstag steht der erste Test an: Um 18.30 Uhr geht es auf der Sportanlage Nord gegen die Bundesliga-A-Junioren des FC Augsburg.