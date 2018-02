2018-02-03 00:02:36.0

Stätzlinger Jugendteams gefordert

Futsal: Schwäbische Meisterschaftder U15 und U17

Die Nachwuchsfußballer des FC Stätzling sind am Wochenende neben der regionalen Entscheidung (E-Junioren Landkreismeisterschaft) auch überregional auf Titeljagd.

Die U15-Junioren treten bei der schwäbischen Endrunde in Neugablonz (Stadt Kaufbeuren) am Samstag ab 11 Uhr an. In der Gruppe A spielen der FC Königsbrunn, FC Gundelfingen, TSV Schwaben Augsburg und die JFG Ostallgäu Nord um den Einzug in die Zwischenrunde. Der FC Stätzling trifft in der Gruppe B auf den FC Memmingen, FC Kempten und TSV Nördlingen.

Die U17-Junioren spielen ab 13.30 Uhr in Gundelfingen um den Titel der B-Junioren. Dort geht der Spielmodus „Jeder gegen jeden“ für die Stätzlinger gegen den FC Memmingen, FC Königsbrunn, FC Thingau, FV Illertissen und TSV Nördlingen. (r.r)