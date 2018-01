2018-01-25 11:50:00.0

Motorsport Stefan Bradl testet in Malaysia

28-Jähriger Zahlinger nach Sturz erstmals im Einsatz. Von Sebastian Richly

Stefan Bradl ist wieder in seinem Element. Der Motorradrennfahrer testet seit Mittwoch in Sepang (Malaysia) für Honda. Für den 28-Jährigen ist es auch ein Austesten seiner fahrerischen Fähigkeiten. Bei seinem Sturz beim Superbike-Grand-Prix in Portugal Mitte September saß der Zahlinger letztmals auf einer Rennmaschine.

Bis einschließlich Freitag fährt der 28-Jährige beim Moto-GP-Test in Sepang für seinen ehemaligen Rennstall. Letztmals war Bradl 2014 beim Saisonfinale in Valencia auf der Honda RC213V unterwegs. „“Es macht Spaß, wieder auf einem Motorrad zu sitzen“, so der Zahlinger, der sich beim Sturz im September am rechten Handgelenk verletzte und zwei Operationen über sich ergehen lassen musste. Der Zahlinger ist nach seiner Trennung vom Superbike-Rennstall Red-Bull Honda seit Monaten als Testfahrer in der Moto-GP im Gespräch.

Wie es mit dem Zahlinger weitergeht, ist offiziell noch nicht bekannt. Bradl macht kein Geheimnis daraus, dass er eine Rückkehr in die Königsklasse anstrebt. Als Testfahrer bei Honda dürfte sich Bradl immerhin Hoffungen auf sporadische Einsätze in der Moto-GP machen. Auch der bisherige Honda-Testfahrer Hiroshi Aoyama sprang immer wieder als Ersatz ein. Unabhängig davon wird der Zahlinger beim ersten Grand-Prix in Katar am 19. März dabei sein. Der 28-Jährige analysiert das Rennwochenende als Experte für den österreichischen Fernsehsender Servus TV.